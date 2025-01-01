сегодня



ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками



ALICE COOPER 15 ноября в рамках "Christmas Pudding" в Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, объединился с оригинальными участниками ALICE COOPER BAND — Michael Bruce, Dennis Dunaway и Neal Smith — и отыграл небольшой сет. Место Глена Бакстона занял Gyasi Heus, игравший на "The Revenge Of Alice Cooper".











