сегодня



MOTIONLESS IN WHITE готовят сингл на зиму



MOTIONLESS IN WHITE выпустят новый сингл, "Afraid Of The Dark", 28 января следующего года, что станет прологом для новой студийной работы, запланированной к выходу в 2026. Chris "Motionless" Cerulli сообщил эти новости в недавнем интервью:



«В этом году мы празднуем 13-летие выхода [нашего второго альбома] "Infamous". В следующем году мы празднуем нечто, что для меня действительно неописуемо. В следующем году исполняется 20 лет нашей гребаной группе. Итак, мы немного поговорили о том, что мы хотели бы сделать, чтобы отпраздновать это. И я знаю, что альбом должен был выйти в этом году, но мы подумали, что нет лучшего гребаного способа отпраздновать 20-летие существования группы, чем выпустить альбом, вдохновленный 20-летним опытом нашей музыки! Итак, мы знаем, что вы, ребята, очень терпеливо ждали выхода нового альбома, новой песни, чего угодно. И я здесь для того, чтобы сказать вам, что мы хотим выпустить альбом в следующем году, потому что хотим быть уверенными, что сможем почтить и отпраздновать 20-летие, что является огромным достижением лично для нас, членов группы. И мы знаем, как много это значит для фанатов, которые были с нами так чертовски долго. Неважно, живете ли вы здесь 20, 15, 10, 5 [лет] или 10 дней, вы — часть того гребаного путешествия, в котором мы находимся, и мы очень, очень хотим убедиться, что делаем что-то особенное. Итак, мы, конечно, не только выпустим новый альбом, что, я знаю, не такая уж большая новость, потому что вы думали, что он выйдет в этом году, но я действительно хотел, чтобы вы, ребята, были первыми, кто узнает, что 28 января вы услышите нашу первую новую песню с альбома. 28 января выходит первая песня с альбома, которая положит начало тому, что станет для нас очень долгим и чертовски крутым альбомным циклом. Отметьте это в своих гребаных календарях, друзья мои. Песня называется "Afraid Of The Dark", и мы не можем дождаться, когда вы ее услышите!»







