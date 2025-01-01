Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 13
Новости
18 ноя 2025 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят сингл на зиму

12 апр 2025 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о новой пластинке

1 мар 2025 : 		 Когда новый MOTIONLESS IN WHITE? Когда надо!

27 авг 2024 : 		 Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025

25 сен 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами

9 сен 2023 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

5 авг 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»

9 июл 2023 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят переиздание

5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE
MOTIONLESS IN WHITE готовят сингл на зиму



MOTIONLESS IN WHITE выпустят новый сингл, "Afraid Of The Dark", 28 января следующего года, что станет прологом для новой студийной работы, запланированной к выходу в 2026. Chris "Motionless" Cerulli сообщил эти новости в недавнем интервью:

«В этом году мы празднуем 13-летие выхода [нашего второго альбома] "Infamous". В следующем году мы празднуем нечто, что для меня действительно неописуемо. В следующем году исполняется 20 лет нашей гребаной группе. Итак, мы немного поговорили о том, что мы хотели бы сделать, чтобы отпраздновать это. И я знаю, что альбом должен был выйти в этом году, но мы подумали, что нет лучшего гребаного способа отпраздновать 20-летие существования группы, чем выпустить альбом, вдохновленный 20-летним опытом нашей музыки! Итак, мы знаем, что вы, ребята, очень терпеливо ждали выхода нового альбома, новой песни, чего угодно. И я здесь для того, чтобы сказать вам, что мы хотим выпустить альбом в следующем году, потому что хотим быть уверенными, что сможем почтить и отпраздновать 20-летие, что является огромным достижением лично для нас, членов группы. И мы знаем, как много это значит для фанатов, которые были с нами так чертовски долго. Неважно, живете ли вы здесь 20, 15, 10, 5 [лет] или 10 дней, вы — часть того гребаного путешествия, в котором мы находимся, и мы очень, очень хотим убедиться, что делаем что-то особенное. Итак, мы, конечно, не только выпустим новый альбом, что, я знаю, не такая уж большая новость, потому что вы думали, что он выйдет в этом году, но я действительно хотел, чтобы вы, ребята, были первыми, кто узнает, что 28 января вы услышите нашу первую новую песню с альбома. 28 января выходит первая песня с альбома, которая положит начало тому, что станет для нас очень долгим и чертовски крутым альбомным циклом. Отметьте это в своих гребаных календарях, друзья мои. Песня называется "Afraid Of The Dark", и мы не можем дождаться, когда вы ее услышите!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
