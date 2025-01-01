сегодня



BRUCE KULICK выступил с KISS



15 ноября в рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas", участники KISS отыграла электрический сет в составе Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer и Eric Singer, на последних двух треках к ним присоединился Bruce Kulick:



01. Deuce

02. Take Me

03. Hotter Than Hell

04. Calling Dr. Love

05. Got To Choose

06. Watchin' You

07. Cold Gin

08. I Love It Loud

09. Love Her All I Can

10. Let Me Go, Rock 'N' Roll

11. Black Diamond

12. Detroit Rock City

13. Shout It Out Loud

14. Do You Love Me

15. Lick It Up (with Bruce Kulick)

16. Rock And Roll All Nite (with Bruce Kulick)







