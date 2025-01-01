сегодня



Режиссер фильма о байопике KISS



McG (full name: Joseph McGinty Nichol) и Mark Canton, режиссер и продюсер байопика KISS "Shout It Out Loud", обсудили картину в рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas". McG, ранее снимавший "Ангелы Чарли" и "Терминатор: Да придёт спаситель", обещает ленту, достойную статусу коллектива:



«Я считаю, что KISS — самая захватывающая рок-н-ролльная группа в истории, и из-за этого мы обязаны KISS Army самым захватывающим фильмом в истории. Я полагую, что в случае с этой группой тот факт, что она выстрелила с концертной записью, [они] выстрелили с концертной записью, потому что люди хотели почувствовать, каково это — побывать на концерте. Я из Мичигана, поэтому я чувствую особую близость к этой группе. Моя цель — дать всем то, от чего можно прийти в театр и просто растаять, почувствовать тепло, исходящее от сцены — и, если уж на то пошло, от экрана, — именно это меня так возбуждает на шоу KISS. А потом, когда фильм выйдет на экраны, вы сможете посмотреть его дома и пережить эту невероятную историю, которая гораздо более странная, чем вымысел: двое приятелей, таксист, [едущий] в Мэдисон–сквер-Гарден, [говорящий]: "Однажды это буду я", и учитель на подмену, чья мать пережила Холокост. Несмотря ни на что, у меня не получилось сделать это так, как у WICKED LESTER, раскрасить, создать персонажей — это предел рок-н-ролльных фантазий, и это надерет вам гребаную задницу!».



Canton, на счету которого такие фильмы, как "300", "Бессмертные" и "Логово воров", считает, что "Shout It Out Loud" будет "вдохновляющим".



«И у меня, и у McG есть опыт создания фильмов для киноманов. Музыка и фильмы неразрывно связаны во всем, что мы делаем, и мы знаем, что в наше время приходится делать выбор, и что заставит вас выйти из дома и зажигать? Где связь? У вас есть большой выбор, и, конечно, доступность — это то, о чем мы все слышим [прямо сейчас], но мы можем заверить вас, что, несмотря на все ваши с трудом заработанные деньги, семью и все остальное, если вы придете на фильм, то обязательно будете вдохновлены этой лентой. Мы хотим, чтобы вы пришли в кино, чувствуя ту связь, которую вы все наработали за годы, и вы выйдете из здания в намного более лучшем настроении... Мы реально сосредоточены на хороших историях, которые хорошо поданы. Речь идет не просто о событии — речь идет о том, чтобы рассказать историю об этих двух невероятных личностях, которые объединились, несмотря ни на что. Это история такого рода, которая волнует всех, я думаю, больше, чем когда-либо, в наши дни во всем мире. Мы очень гордимся сценарием. Мы чувствуем, что это будет не просто веселый фильм, а отличный фильм!»



McG сказал, что одна из его целей — представить KISS как разрушителей.



«Я считаю, что больше, чем любая другая группа в истории рок-н-ролла, рок-н-ролл был до KISS, и рок-н-ролл будет после KISS. Если вы думаете о "Социальной сети" — мир существовал до Facebook, потом появился Facebook, и он навсегда изменился, а теперь это просто часть нашего мира. Рок-н-ролл был довольно простым, пока не появились KISS и не взорвали его, в прямом и переносном смысле, бомбами и пиротехникой, брызжущей кровью, костюмами, весельем и взрывоопасностью, и не создали жизнь, которая была больше, чем наша собственная… У Тейлор Свифт есть пиротехника. Все это пошло от KISS. Это переломный момент в фильме, когда мир навсегда изменился благодаря силе рок-н-ролла!»







