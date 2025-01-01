сегодня



Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы



Doc McGhee в рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas" рассказал о том, как идут дела с документальным фильмом, рассказывающим о финальном туре KISS:



«Мы всегда старались запечатлеть то, что мы делаем. Нам пришлось действовать по принципу "скрытой камеры", потому что, если этого не делать, все становятся актерами, и это становится скучным. Вы действительно должны найти способ, и единственный способ сделать это — это иметь рядом с собой людей, которым вы доверяете, которые будут сидеть рядом и снимать вас весь день напролет. Мы занимались этим в течение пяти лет — мы начали это в 19-м, — поэтому для нас было важно, чтобы это не было похоже на обычные отношения KISS и WWE. KISS в некотором роде похожи на WWE — они всегда в движении и все такое. Мы хотели запечатлеть все вдохновляющие моменты, чтобы вы смогли увидеть суть KISS. На это у нас ушло много времени, и у нас есть тысячи часов этого материала. Мы редактировали этот проект в течение двух лет, чтобы найти то, что нужно, и я думаю, что у нас получилось отличное сочетание. Я уверен, когда вы его увидите, вы обнаружите совершенно иную сторону KISS, чем привыкли. Вы увидите эту связь. Я полагаю, это будет отличный пролог, который затем приведет нас к байопику [предстоящему полнометражному фильму "Shout It Out Loud"], а затем к шоу Аватаров. Я думаю, прямо сейчас мы устанавливаем то, что приведет нас в будущее».



Дата выхода документального фильма еще не назначена. и он объяснил почему:



«Мы всегда старались выпускать все так, чтобы оно было сделано на сто процентов. Будь то шоу Аватаров [или что-то еще], если это требует больше времени, то пусть будет больше времени. Если это займет больше времени, то и фильм будет сниматься дольше. Если фильм будет сниматься дольше… мы снимаем этот фильм уже семь лет. Нам ведь вовсе не было нужды снимать просто фильм, нам не нужно снимать просто документальный фильм. Нам нужно снять феноменальный [документальный фильм], сделать феноменальное аватар- шоу и лучший фильм в мире, и я считаю, у нас лучшая команда для этого!»



Хотя группа больше не гастролирует, Doc говорит, что такие проекты, как документальный фильм, Аватар-шоу и биографический фильм, демонстрируют, что истинного "конца пути" для KISS еще не наступило:



«В современном мире, с теми технологиями, которые у нас есть, с командой людей, которую мы собрали, на самом деле, когда я думал, что начинаю замедляться, я лишь начинал работать усерднее. Я верю, что то, что у нас есть под рукой, чтобы дать миру в том, что касается KISS, будет намного лучше, чем у кого-то еще»







+0 -0



просмотров: 72

