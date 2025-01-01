Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 13
*

Kiss

*



18 ноя 2025 : Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе
|||| сегодня

Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы



Doc McGhee в рамках "KISS Kruise: Landlocked In Vegas" рассказал о том, как идут дела с документальным фильмом, рассказывающим о финальном туре KISS:

«Мы всегда старались запечатлеть то, что мы делаем. Нам пришлось действовать по принципу "скрытой камеры", потому что, если этого не делать, все становятся актерами, и это становится скучным. Вы действительно должны найти способ, и единственный способ сделать это — это иметь рядом с собой людей, которым вы доверяете, которые будут сидеть рядом и снимать вас весь день напролет. Мы занимались этим в течение пяти лет — мы начали это в 19-м, — поэтому для нас было важно, чтобы это не было похоже на обычные отношения KISS и WWE. KISS в некотором роде похожи на WWE — они всегда в движении и все такое. Мы хотели запечатлеть все вдохновляющие моменты, чтобы вы смогли увидеть суть KISS. На это у нас ушло много времени, и у нас есть тысячи часов этого материала. Мы редактировали этот проект в течение двух лет, чтобы найти то, что нужно, и я думаю, что у нас получилось отличное сочетание. Я уверен, когда вы его увидите, вы обнаружите совершенно иную сторону KISS, чем привыкли. Вы увидите эту связь. Я полагаю, это будет отличный пролог, который затем приведет нас к байопику [предстоящему полнометражному фильму "Shout It Out Loud"], а затем к шоу Аватаров. Я думаю, прямо сейчас мы устанавливаем то, что приведет нас в будущее».

Дата выхода документального фильма еще не назначена. и он объяснил почему:

«Мы всегда старались выпускать все так, чтобы оно было сделано на сто процентов. Будь то шоу Аватаров [или что-то еще], если это требует больше времени, то пусть будет больше времени. Если это займет больше времени, то и фильм будет сниматься дольше. Если фильм будет сниматься дольше… мы снимаем этот фильм уже семь лет. Нам ведь вовсе не было нужды снимать просто фильм, нам не нужно снимать просто документальный фильм. Нам нужно снять феноменальный [документальный фильм], сделать феноменальное аватар- шоу и лучший фильм в мире, и я считаю, у нас лучшая команда для этого!»

Хотя группа больше не гастролирует, Doc говорит, что такие проекты, как документальный фильм, Аватар-шоу и биографический фильм, демонстрируют, что истинного "конца пути" для KISS еще не наступило:

«В современном мире, с теми технологиями, которые у нас есть, с командой людей, которую мы собрали, на самом деле, когда я думал, что начинаю замедляться, я лишь начинал работать усерднее. Я верю, что то, что у нас есть под рукой, чтобы дать миру в том, что касается KISS, будет намного лучше, чем у кого-то еще»




просмотров: 72

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
