сегодня



Новое видео TYKETTO



"Closer To The Sun", новое видео группы TYKETTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Closer To The Sun", выходящего 20 марта на Silver Lining Music:



01. Higher Than High

02. Starts With A Feeling

03. Bad For Good

04. We Rise

05. Donnowhuddidis

06. Closer To The Sun

07. Harleys & Indians (Riders In The Sky)*

08. Hit Me Where It Hurts

09. The Picture

10. Far And Away

11. The Brave



* Not included on vinyl formats







