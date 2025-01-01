сегодня



Концертное видео FEUERSCHWANZ



KNIGHTCLUB feat. Ritter DAG von SDP, новое концертное видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили десятого октября в Ганновере. http://www.feuerschwanz.de







