Old Man's Child
Норвегия
Black Metal
http://www.oldmanschild.net
Myspace:
http://www.myspace.com/officialoldmanschild
VK.com:
https://www.instagram.com/oldmanschild_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/oldmanschildband/
18 ноя 2025
:
Концертное видео OLD MAN'S CHILD
29 июл 2025
:
Первый американский концерт OLD MAN'S CHILD
18 июн 2025
:
Концертное видео OLD MAN'S CHILD
26 мар 2025
:
OLD MAN'S CHILD репетируют
25 дек 2024
:
Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD
15 ноя 2024
:
Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD
14 окт 2024
:
Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD
3 фев 2022
:
OLD MAN'S CHILD работают над новым материалом
18 май 2009
:
Новая песня OLD MAN'S CHILD
2 май 2009
:
Детали лимитированного издания OLD MAN'S CHILD
2 апр 2009
:
OLD MAN'S CHILD: трек-лист альбома "Slaves Of The World"
12 фев 2009
:
Подробности о новом альбоме OLD MAN'S CHILD
10 авг 2005
:
Новый альбом от OLD MAN'S CHILD в октябре
12 окт 2002
:
OLD MAN'S CHILD о новом CD
19 сен 2002
:
Передумали..
сегодня
Концертное видео OLD MAN'S CHILD
Профессиональное видео с выступления OLD MAN'S CHILD, которое состоялось в рамках фестиваля BOSPHORUS OPEN AIR 2025, доступно для просмотра ниже.
Сообщений нет
просмотров: 37
