Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 26
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Новости
Old Man's Child

18 ноя 2025 : 		 Концертное видео OLD MAN'S CHILD

29 июл 2025 : 		 Первый американский концерт OLD MAN'S CHILD

18 июн 2025 : 		 Концертное видео OLD MAN'S CHILD

26 мар 2025 : 		 OLD MAN'S CHILD репетируют

25 дек 2024 : 		 Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD

14 окт 2024 : 		 Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD

3 фев 2022 : 		 OLD MAN'S CHILD работают над новым материалом

18 май 2009 : 		 Новая песня OLD MAN'S CHILD

2 май 2009 : 		 Детали лимитированного издания OLD MAN'S CHILD

2 апр 2009 : 		 OLD MAN'S CHILD: трек-лист альбома "Slaves Of The World"

12 фев 2009 : 		 Подробности о новом альбоме OLD MAN'S CHILD

10 авг 2005 : 		 Новый альбом от OLD MAN'S CHILD в октябре

12 окт 2002 : 		 OLD MAN'S CHILD о новом CD

19 сен 2002 : 		 Передумали..
Концертное видео OLD MAN'S CHILD



Профессиональное видео с выступления OLD MAN'S CHILD, которое состоялось в рамках фестиваля BOSPHORUS OPEN AIR 2025, доступно для просмотра ниже.




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом