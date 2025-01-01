сегодня



Новый релиз TYPE O NEGATIVE все ближе



В недавнем интервью с JOHNNY KELLY он рассказал о том, как идут дела с новым концертным релизом коллектива:



«Нам удалось получить на руки концертную запись. Я только что получил микс одной из песен, буквально две-три недели назад, чтобы одобрить его. Он был смикширован и прошел мастеринг, мы собирались выпустить его на одном лейбле, а теперь, по-моему, мы делаем это с Nuclear Blast. Я не знаю точно, когда он выйдет. Сейчас мы прорабатываем обложку и прочее, одобряем все это».







