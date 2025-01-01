Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
[= ||| все новости группы



*

Type O Negative

*



19 ноя 2025 : 		 Новый релиз TYPE O NEGATIVE все ближе

18 окт 2025 : 		 TYPE O NEGATIVE работают над концертником

15 окт 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE: «О трибьюте Питеру мы говорили»

19 июл 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»

7 фев 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE готов к трибьюту Питеру Стилу

18 авг 2024 : 		 Новая фигурка вокалиста TYPE O NEGATIVE

26 июн 2024 : 		 BILL WARD записал трек с участниками TYPE O NEGATIVE

17 ноя 2023 : 		 TYPE O NEGATIVE и Z2 отметят юбилей 'Bloody Kisses'

2 ноя 2023 : 		 Винил от TYPE O NEGATIVE

18 июн 2023 : 		 Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE: «Хотел бы, чтобы Axl Rose спел наши песни»

22 май 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

15 фев 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

26 ноя 2022 : 		 Обновленное видео TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2022 : 		 JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE

30 авг 2022 : 		 TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"

7 фев 2022 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»

29 окт 2020 : 		 Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE

18 сен 2020 : 		 TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE

18 авг 2020 : 		 Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE

1 июл 2020 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY

24 фев 2016 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER

24 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER

1 фев 2013 : 		 В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е

21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio

25 ноя 2011 : 		 Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый релиз TYPE O NEGATIVE все ближе



zoom
В недавнем интервью с JOHNNY KELLY он рассказал о том, как идут дела с новым концертным релизом коллектива:

«Нам удалось получить на руки концертную запись. Я только что получил микс одной из песен, буквально две-три недели назад, чтобы одобрить его. Он был смикширован и прошел мастеринг, мы собирались выпустить его на одном лейбле, а теперь, по-моему, мы делаем это с Nuclear Blast. Я не знаю точно, когда он выйдет. Сейчас мы прорабатываем обложку и прочее, одобряем все это».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 244

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом