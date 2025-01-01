×
Death Dealer
США
Power Metal
http://www.deathdealer.co
Facebook:
https://www.facebook.com/deathdealerband
20 ноя 2025
:
Новое видео DEATH DEALER
12 сен 2025
:
DEATH DEALER на Massacre Records
6 фев 2022
:
Видео с текстом от DEATH DEALER
19 июн 2021
:
Новое видео DEATH DEALER
1 апр 2021
:
Новый трек DEATH DEALER
12 ноя 2020
:
Видео с текстом от DEATH DEALER
30 окт 2020
:
Новое видео DEATH DEALER
7 сен 2020
:
Новая песня DEATH DEALER с участием экс-гитариста MANOWAR
23 июн 2020
:
Басист SYMPHONY X в DEATH DEALER, новый альбом осенью
12 май 2016
:
Новое видео DEATH DEALER
3 дек 2015
:
Новое видео DEATH DEALER
2 дек 2015
:
Новый альбом DEATH DEALER вышел на виниле
28 авг 2015
:
Новое видео DEATH DEALER
17 июн 2015
:
Новый альбом DEATH DEALER выйдет в сентябре
12 май 2014
:
Новое видео DEATH DEALER
20 фев 2014
:
DEATH DEALER выпустят винил на Pure Steel Records
15 янв 2014
:
DEATH DEALER готовят эксклюзив
20 дек 2013
:
Гитарист DEATH DEALER в новом видео ZIX
11 дек 2013
:
Альбом DEATH DEALER выйдет на виниле
6 ноя 2013
:
DEATH DEALER сменили ударника
8 июл 2013
:
Видео с выступления DEATH DEALER
30 апр 2013
:
Японская версия нового альбома DEATH DEALER выйдет с бонус-треками
30 мар 2013
:
Новая песня DEATH DEALER
23 янв 2013
:
ROSS THE BOSS основал DEATH DEALER
сегодня
Новое видео DEATH DEALER
“Blast The Highway”, новое видео DEATH DEALER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Reign Of Steel, релиз которого намечен на 23 января на Massacre Records:
“Assemble”
“Devil’s Triangle”
“Riding On The Wings”
“Bloodbath”
“Raging Wild And Free”
“Blast The Highway”
“Compelled”
“Dragon Of Algorath”
“Sleeping Prophet”
“Reign Of The Night”
просмотров: 88
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Сообщений нет