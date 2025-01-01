Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 60
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
Новости
*

David Coverdale

*



22 ноя 2025 : REB BEACH поблагодарил DAVID COVERDALE

16 ноя 2025 : 		 Жена и сын DAVID COVERDALE прокомментировали его заявление о завершении карьеры

24 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

12 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

16 ноя 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

9 ноя 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

28 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

19 окт 2024 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз

29 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE

8 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE

17 авг 2024 : 		 DAVID COVERDALE выпустит бокс-сет

24 ноя 2023 : 		 Альбом COVERDALE PAGE вышел на виниле

3 июл 2023 : 		 GLENN HUGHES — о вероятности сотрудничества с DAVID'ом COVERDALE'ом: «Окно возможностей закрывается»

2 июл 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Гитарку не желаете?»

29 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»

1 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN

24 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Я не притворяюсь тем, кем не являюсь»

21 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание

16 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYKES'ом

14 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом

30 сен 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом

19 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC

24 дек 2021 : 		 DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством

23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»
REB BEACH поблагодарил DAVID COVERDALE



REB BEACH опубликовал сообщение с благодарностью DAVID COVERDALE:

«Итак, DAVID COVERDALE сообщил об уходе из мира музыки. Это конец эпохи и сообщение пробило меня на сантименты. Однако мне хотелось бы сказать несколько слов.

Я ехал на своей потрёпанной Subaru, когда впервые услышал "Still Of The Night". Я чуть не врезался в дерево. Я никогда не слышал такого голоса и таких риффов. Если бы я знал, что буду выступать на сцене с этой группой в течение двадцати лет, то, скажем так, это было бы похоже на "Чарли и шоколадную фабрику". На протяжении многих лет мы с David'ом выступали по всему миру — это были и громкая музыка, и мигающие огни арены, и тихие моменты за кухонным столом. Мы сочиняли песни, я готовил ужины, мы делились всем, что происходило в нашей жизни, мы смеялись до колик в животе, и мне нравилась каждая минута его рассказов о Deep Purple, Jimmy Page и Whitesnake.

Он привнёс в хард-рок неповторимый голос, но я думаю, что больше всего ему нравилось просто проводить время с группой. На каждом концерте он приходил прямо в нашу гримёрную, спрашивал, как у всех дела, и просто болтал с нами, пока не наступало время готовиться.

Мне нравилось, что в день концерта он был полностью сосредоточен на выступлении. Я помню концерт, который мы дали на открытом воздухе в сильный мороз. Сильный ветер и ледяной дождь были для меня невыносимы. David выступал, как будто ничего этого не было. Я никогда не видел такого сочетания сосредоточенности, артистизма и решимости зажечь публику. Это был один из величайших подарков, которые я когда-либо видел, не говоря уже о том, что я участвовал в этом.

Вот несколько фотографий нас с ним, которые могут дать вам небольшое представление о том, каково было находиться на сцене с этим легендарным певцом. У меня мурашки по коже бегали, когда он брал эти ноты под эти потрясающие риффы. И всё же он заставлял меня смеяться почти каждый вечер на сцене перед 10 000 зрителей.

Я хотел бы сказать David'y: "Спасибо, что доверил мне свою музыку, свои истории, свой смех. Спасибо за то, что помог сформировать звук, который я несу в своих пальцах и сердце.

И теперь, когда ты решил завершить свою карьеру... Повесить на гвоздь ботинки на платформе и сойти со сцены после невероятного пятидесятилетнего путешествия, я думаю, ты должен наслаждаться каждой минутой, каждым тихим часом, каждым моментом покоя, за который ты так упорно боролся. А потом, я думаю, ты должен
устроить большую вечеринку с масштабным джемом и пригласить меня.

За тебя, мой друг. За твой голос. За твоё сердце. За наследие, которое ты оставляешь после себя — не только в записях, но и в дружбе, воспоминаниях и жизнях, которые ты коснулся (и это незабываемо).

Когда люди спрашивают меня, что для меня значило стоять на сцене с тобой, я
отвечаю им: "Это значило всё".

С роком навеки, с любовью и благодарностью».



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
