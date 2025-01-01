REB BEACH поблагодарил DAVID COVERDALE

сегодня



REB BEACH опубликовал сообщение с благодарностью DAVID COVERDALE:



«Итак, DAVID COVERDALE сообщил об уходе из мира музыки. Это конец эпохи и сообщение пробило меня на сантименты. Однако мне хотелось бы сказать несколько слов.



Я ехал на своей потрёпанной Subaru, когда впервые услышал "Still Of The Night". Я чуть не врезался в дерево. Я никогда не слышал такого голоса и таких риффов. Если бы я знал, что буду выступать на сцене с этой группой в течение двадцати лет, то, скажем так, это было бы похоже на "Чарли и шоколадную фабрику". На протяжении многих лет мы с David'ом выступали по всему миру — это были и громкая музыка, и мигающие огни арены, и тихие моменты за кухонным столом. Мы сочиняли песни, я готовил ужины, мы делились всем, что происходило в нашей жизни, мы смеялись до колик в животе, и мне нравилась каждая минута его рассказов о Deep Purple, Jimmy Page и Whitesnake.



Он привнёс в хард-рок неповторимый голос, но я думаю, что больше всего ему нравилось просто проводить время с группой. На каждом концерте он приходил прямо в нашу гримёрную, спрашивал, как у всех дела, и просто болтал с нами, пока не наступало время готовиться.



Мне нравилось, что в день концерта он был полностью сосредоточен на выступлении. Я помню концерт, который мы дали на открытом воздухе в сильный мороз. Сильный ветер и ледяной дождь были для меня невыносимы. David выступал, как будто ничего этого не было. Я никогда не видел такого сочетания сосредоточенности, артистизма и решимости зажечь публику. Это был один из величайших подарков, которые я когда-либо видел, не говоря уже о том, что я участвовал в этом.



Вот несколько фотографий нас с ним, которые могут дать вам небольшое представление о том, каково было находиться на сцене с этим легендарным певцом. У меня мурашки по коже бегали, когда он брал эти ноты под эти потрясающие риффы. И всё же он заставлял меня смеяться почти каждый вечер на сцене перед 10 000 зрителей.



Я хотел бы сказать David'y: "Спасибо, что доверил мне свою музыку, свои истории, свой смех. Спасибо за то, что помог сформировать звук, который я несу в своих пальцах и сердце.



И теперь, когда ты решил завершить свою карьеру... Повесить на гвоздь ботинки на платформе и сойти со сцены после невероятного пятидесятилетнего путешествия, я думаю, ты должен наслаждаться каждой минутой, каждым тихим часом, каждым моментом покоя, за который ты так упорно боролся. А потом, я думаю, ты должен

устроить большую вечеринку с масштабным джемом и пригласить меня.



За тебя, мой друг. За твой голос. За твоё сердце. За наследие, которое ты оставляешь после себя — не только в записях, но и в дружбе, воспоминаниях и жизнях, которые ты коснулся (и это незабываемо).



Когда люди спрашивают меня, что для меня значило стоять на сцене с тобой, я

отвечаю им: "Это значило всё".



С роком навеки, с любовью и благодарностью».





