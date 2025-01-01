сегодня



Новый альбом RIVERS ABLAZE выйдет в 2026



Inertial Music сообщили о заключении контракта с одной из самых перспективных восточноевропейских групп — RIVERS ABLAZE. Группа была основана в 2019 году гитаристом Márton Kertész (Sear Bliss, Special Providence), в её состав также входят вокалист Oszkár Knapp (Fragda, Grizzly, ex-Insane), гитарист Márton “Moth” Ferenczi (Fragda, Needless, ex-Niburta), басист Pál Purnhauser (Divided, Mind’s Mirrors) и барабанщик Tadeusz Rieckmann (Týr, ex-Dalriada).



«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Inertial Music! Они являются домом таких уникальных артистов, как Time and the Hunter, Niklas Sundin, The Moor, Hjort, Behind Starvation, наших соотечественниках Unnessable и для многих других. Мы невероятно рады работать вместе, чтобы поднять наше видение на новые высоты! Первым шагом в этом направлении станет наш пятый альбом, который выйдет весной следующего года».





