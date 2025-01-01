Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 55
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 55
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Rivers Ablaze

*
Страна
HungaryВенгрия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новый альбом RIVERS ABLAZE выйдет в 2026



zoom
Inertial Music сообщили о заключении контракта с одной из самых перспективных восточноевропейских групп — RIVERS ABLAZE. Группа была основана в 2019 году гитаристом Márton Kertész (Sear Bliss, Special Providence), в её состав также входят вокалист Oszkár Knapp (Fragda, Grizzly, ex-Insane), гитарист Márton “Moth” Ferenczi (Fragda, Needless, ex-Niburta), басист Pál Purnhauser (Divided, Mind’s Mirrors) и барабанщик Tadeusz Rieckmann (Týr, ex-Dalriada).

«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Inertial Music! Они являются домом таких уникальных артистов, как Time and the Hunter, Niklas Sundin, The Moor, Hjort, Behind Starvation, наших соотечественниках Unnessable и для многих других. Мы невероятно рады работать вместе, чтобы поднять наше видение на новые высоты! Первым шагом в этом направлении станет наш пятый альбом, который выйдет весной следующего года».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 58

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом