сегодня



Новый состав ABORYM



ABORYM сообщили о новом составе и обещают о возвращении к корням на новом альбоме, выход которого планируется в следующем году. Запись нового материала намечена на апрель 2026 года.



Новый состав:



Atum – drums, vocals

Fabban – synthesizers, modular synths, bass, vocals

Munholy – guitars, vocals



Atum: «Мы невероятно рады той новой энергии, которую этот состав привносит в группу и в нашу личную жизнь. Возвращение к корням позволяет нам исследовать звучание, которое в первую очередь вдохновляло Aborym, и в то же время учитывать новые влияния, с которыми мы сталкивались на протяжении многих лет, особенно во время нашего пребывания в Malfeitor. Мы не можем дождаться, когда наши фэны услышат, над чем мы работаем. Приготовьтесь к чему-то по-настоящему жестокому и мрачному — сногсшибательной экстремальной музыке, какой она была в 90-х!»



Fabban: «Сейчас, когда мы вступаем в эту захватывающую новую главу, нас переполняет новое увлечение музыкой, которая изначально вдохновляла нас, и все происходило естественным образом с того момента, как мы с Atum снова встретились в Испании. Наш путь был отмечен ростом, переменами и эволюцией, но суть того, кто мы есть, всегда заключалась в страсти и креативности, которые зажгли нашу первоначальную искру. Воссоединение с этим составом позволяет нам вновь обрести тот изначальный дух. Каждый участник группы обладает уникальным взглядом на вещи и энергией, которые не только чтут наше прошлое, но и подталкивают нас к неизведанным территориям. Вместе мы создаем музыку, отражающую наш общий опыт, оставаясь верными тому звучанию, которое впервые нашло отклик у наших поклонников. Мы рады вернуться к темам и звукам, которые сформировали нас, смешав их с нашей эволюцией, чтобы создать что-то свежее, значимое — и в то же время по-настоящему жестокое и тревожное!» http://www.aborym.altervista.org





