*

Aborym

*



21 ноя 2025 : 		 Новый состав ABORYM

19 янв 2021 : 		 Новое видео ABORYM

25 янв 2017 : 		 Новый альбом ABORYM доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня ABORYM

6 дек 2016 : 		 Фрагменты новых песен ABORYM

10 ноя 2016 : 		 Новое видео ABORYM

9 сен 2016 : 		 Гости на новом альбоме ABORYM

14 июн 2016 : 		 Подробности о новом альбоме ABORYM

16 сен 2014 : 		 Смена состава в ABORYM

13 май 2014 : 		 Новое видео ABORYM

17 мар 2014 : 		 ABORYM на AGONIA RECORDS

24 июл 2013 : 		 ABORYM объявили туровый состав

20 июн 2013 : 		 Новое видео ABORYM

22 апр 2013 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от ABORYM

5 апр 2013 : 		 Новая песня ABORYM

31 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома ABORYM

7 мар 2013 : 		 Детали нового альбома ABORYM

21 ноя 2012 : 		 ABORYM ищут басиста

1 июн 2012 : 		 ABORYM начнут запись в октябре

1 май 2012 : 		 ABORYM закончили сочинение нового материала

20 ноя 2011 : 		 Новый ремикс ABORYM

29 июн 2011 : 		 ABORYM на AGONIA RECORDS

26 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме ABORYM

12 авг 2010 : 		 Возвращение ABORYM

3 мар 2008 : 		 ABORYM анонсировали нового гитариста

20 июл 2007 : 		 ABORYM расстались с гитаристом
Новый состав ABORYM



ABORYM сообщили о новом составе и обещают о возвращении к корням на новом альбоме, выход которого планируется в следующем году. Запись нового материала намечена на апрель 2026 года.

Новый состав:

Atum – drums, vocals
Fabban – synthesizers, modular synths, bass, vocals
Munholy – guitars, vocals

Atum: «Мы невероятно рады той новой энергии, которую этот состав привносит в группу и в нашу личную жизнь. Возвращение к корням позволяет нам исследовать звучание, которое в первую очередь вдохновляло Aborym, и в то же время учитывать новые влияния, с которыми мы сталкивались на протяжении многих лет, особенно во время нашего пребывания в Malfeitor. Мы не можем дождаться, когда наши фэны услышат, над чем мы работаем. Приготовьтесь к чему-то по-настоящему жестокому и мрачному — сногсшибательной экстремальной музыке, какой она была в 90-х!»

Fabban: «Сейчас, когда мы вступаем в эту захватывающую новую главу, нас переполняет новое увлечение музыкой, которая изначально вдохновляла нас, и все происходило естественным образом с того момента, как мы с Atum снова встретились в Испании. Наш путь был отмечен ростом, переменами и эволюцией, но суть того, кто мы есть, всегда заключалась в страсти и креативности, которые зажгли нашу первоначальную искру. Воссоединение с этим составом позволяет нам вновь обрести тот изначальный дух. Каждый участник группы обладает уникальным взглядом на вещи и энергией, которые не только чтут наше прошлое, но и подталкивают нас к неизведанным территориям. Вместе мы создаем музыку, отражающую наш общий опыт, оставаясь верными тому звучанию, которое впервые нашло отклик у наших поклонников. Мы рады вернуться к темам и звукам, которые сформировали нас, смешав их с нашей эволюцией, чтобы создать что-то свежее, значимое — и в то же время по-настоящему жестокое и тревожное!»



