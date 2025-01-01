×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
55
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Новая песня ULVER
15
SLIPKNOT продались за 120
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
55
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Новая песня ULVER
15
SLIPKNOT продались за 120
12
все новости группы
Paul Rodgers
Великобритания
Blues Rock
http://www.paulrodgers.com/
22 ноя 2025
:
PAUL RODGERS в Ohne Filter Extra'96
1 ноя 2025
:
PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER будут отмечены на Adopt The Arts
3 апр 2025
:
PAUL RODGERS исполняет OTIS REDDING
25 янв 2025
:
PAUL RODGERS исполняет FREE
19 дек 2024
:
PAUL RODGERS сядет за книгу
30 сен 2024
:
Новое видео PAUL RODGERS
11 окт 2023
:
PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос
29 сен 2023
:
PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов
15 сен 2023
:
PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»
1 авг 2023
:
PAUL RODGERS не собирается выступать
29 июл 2023
:
Новая песня PAUL RODGERS
26 июн 2023
:
Новая песня PAUL RODGERS
16 май 2020
:
Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму
8 май 2020
:
PAUL RODGERS: «А я жив!»
26 мар 2020
:
PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома
14 янв 2018
:
Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной
15 май 2017
:
BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS
7 окт 2014
:
Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS
13 дек 2013
:
Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS
18 ноя 2013
:
Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе
26 июл 2013
:
PAUL RODGERS работает над двумя альбомами
20 дек 2011
:
Новый трек PAUL'a RODGERS'a
18 ноя 2011
:
PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”
1 сен 2011
:
Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре
2 июл 2011
:
Новое видео PAUL'a RODGERS'a
22 май 2011
:
Новая награда PAUL RODGERS'a
сегодня
PAUL RODGERS в Ohne Filter Extra'96
Профессиональное видео с выступления PAUL RODGERS в немецкой программе Ohne Filter Extra 1996 года, доступно ниже.
http://www.paulrodgers.com/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 79
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет