СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 42
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
Новая песня ULVER 16
Новое видео CLAWFINGER 13
Cyhra

25 ноя 2025 : 		 Новая песня CYHRA

14 окт 2025 : 		 Вокалист CYHRA исполняет композицию EUROPE

15 июл 2025 : 		 Акустика от CYHRA

24 апр 2025 : 		 Новое видео CYHRA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от CYHRA

4 мар 2025 : 		 Новая песня CYHRA

9 янв 2025 : 		 Новое видео CYHRA

1 июл 2024 : 		 Новая песня от CYHRA, DEAD BY APRIL, THE DAY WE LEFT EARTH

4 июн 2024 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сингл

19 май 2024 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сингл

17 мар 2024 : 		 Новое видео гитариста CYHRA

24 дек 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни EXTREME

7 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

23 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

28 авг 2023 : 		 Видео с релиз-вечеринки CYHRA

25 авг 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

21 авг 2023 : 		 Новое видео CYHRA

14 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CYHRA

7 авг 2023 : 		 Вокалист CYHRA против поборов на площадках: «Ну и бл...й же мир!»

5 авг 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни ANTHRAX

21 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

14 июл 2023 : 		 Новое видео CYHRA

9 июн 2023 : 		 Новое видео CYHRA

2 апр 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни METALLICA

14 мар 2023 : 		 Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME
Новая песня CYHRA



"Box With Spirits", новая песня CYHRA, доступна для прослушивания ниже.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 136

