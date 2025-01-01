|
20 ноя 2025
SINNER всё
Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:
«Скоро я запишу новый альбом SINNER с большим количеством замечательных парней и девушек, которые будут поддерживать меня в студии, и выпущу лучший альбом SINNER, какой только можно себе представить. Песни готовы, и они вышли потрясающими. Никогда не говори "никогда", но я посвящу последние годы своей музыкальной карьеры Primal Fear. Давайте сделаем последний альбом SINNER особенным, который порадует всех моих давних поклонников, и давайте отпразднуем это невероятное путешествие вместе! На следующей неделе я опубликую еще несколько интересных новостей об этом новом релизе. Последний из них выключает свет. Бум, бах, прощай»
SINNER начали свой творческий путь в 1982 году и выпустили 20 студийных альбомов, последним из которых был Brotherhood, выпущенный в июле 2022 года.
