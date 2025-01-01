Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 47
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 47
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
20 ноя 2025 : 		 SINNER всё

14 июл 2025 : 		 Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое сердце»

25 июл 2022 : 		 SINNER в чартах

15 июл 2022 : 		 Новая песня SINNER

10 июн 2022 : 		 Новая песня SINNER

6 май 2022 : 		 Новая песня SINNER

21 апр 2022 : 		 Новый альбом SINNER выйдет летом

31 мар 2022 : 		 SINNER на Atomic Fire Records

10 ноя 2020 : 		 SINNER — о новом альбоме

5 окт 2020 : 		 SINNER работают над новым материалом

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от SINNER

7 сен 2019 : 		 Новое видео SINNER с участием гитариста PRIMAL FEAR

16 авг 2019 : 		 Видео с текстом SINNER

10 июл 2019 : 		 SINNER о женщине в составе

6 июл 2019 : 		 Новое видео SINNER

30 июн 2019 : 		 SINNER выпустят сингл с Ronnie Romero

8 июн 2019 : 		 RICKY WARWICK — гость на новом альбоме SINNER

3 июн 2019 : 		 MAGNUS KARLSSON принял участие в записи нового альбома SINNER

26 мар 2019 : 		 Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER

18 сен 2018 : 		 SINNER продлили контракт с AFM Records

27 мар 2017 : 		 Новое видео SINNER

25 фев 2017 : 		 Новое видео SINNER

4 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SINNER

29 янв 2017 : 		 Новый альбом SINNER выйдет весной

14 дек 2015 : 		 SINNER работают над новым материалом

25 авг 2013 : 		 Новое видео SINNER
|||| 20 ноя 2025

SINNER всё



Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:

«Скоро я запишу новый альбом SINNER с большим количеством замечательных парней и девушек, которые будут поддерживать меня в студии, и выпущу лучший альбом SINNER, какой только можно себе представить. Песни готовы, и они вышли потрясающими. Никогда не говори "никогда", но я посвящу последние годы своей музыкальной карьеры Primal Fear. Давайте сделаем последний альбом SINNER особенным, который порадует всех моих давних поклонников, и давайте отпразднуем это невероятное путешествие вместе! На следующей неделе я опубликую еще несколько интересных новостей об этом новом релизе. Последний из них выключает свет. Бум, бах, прощай»

SINNER начали свой творческий путь в 1982 году и выпустили 20 студийных альбомов, последним из которых был Brotherhood, выпущенный в июле 2022 года.



просмотров: 215

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
