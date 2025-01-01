Arts
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 40
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 21
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
N.Y.C.

Новое видео N.Y.C.



“Lyin Eyes”, новая песня группы N.Y.C, в состав которой входят Tommy Bolan (WARLOCK),Stet Howland (W.A.S.P., METAL CHURCH) и Steve Unger (METAL CHURCH), доступна ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Built To Destroy":

“Heavy As Hell”
“Twisted”
“United”
“Tired Of Smiling”
“Lyin Eyes”
“Let’s Roll (40 Brave)”
“Central Park”
“Fight”
“Full Tilt”
“Highway To Nowhere”
“Gasoline”
“244”
“Built To Destroy”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
