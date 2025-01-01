Новая песня DESPISED ICON

“Reaper” Feat. TOM BARBER & SCOTT IAN LEWISновое видео DESPISED ICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shadow Work, релиз которого состоялся 31 октября на Nuclear Blast Records:
“Shadow Work”
“Over My Dead Body”
“Death Of An Artist”
“Corpse Pose”
“The Apparition”
“Reaper”
“In Memoriam”
“Omen Of Misfortune”
“Obsessive Compulsive Disaster”
“ContreCoeur”
“Fallen Ones”
