Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
SLIPKNOT продались за 120
Despised Icon

20 ноя 2025 : 		 Новая песня DESPISED ICON

17 окт 2025 : 		 Новое видео DESPISED ICON

13 сен 2025 : 		 Новое видео DESPISED ICON

8 авг 2025 : 		 Новое видео DESPISED ICON

29 июл 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON

5 сен 2022 : 		 DESPISED ICON отметят юбилей особым ЕР

7 ноя 2021 : 		 Ранние альбомы DESPISED ICON будут переизданы

6 фев 2020 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

24 янв 2020 : 		 История DESPISED ICON за 900 секунд

17 дек 2019 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

19 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

17 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DESPISED ICON

9 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

12 окт 2019 : 		 Новое видео DESPISED ICON

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

7 сен 2019 : 		 Новый альбом DESPISED ICON выйдет осенью

25 июл 2016 : 		 Концертное видео DESPISED ICON

10 июн 2016 : 		 Новое видео DESPISED ICON

26 май 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESPISED ICON

21 май 2016 : 		 Новое видео DESPISED ICON

20 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON

13 апр 2016 : 		 DESPISED ICON выпустят новый альбом на NUCLEAR BLAST

4 фев 2014 : 		 DESPISED ICON объявили о реюнион-концертах

27 янв 2011 : 		 Видео с последнего выступления DESPISED ICON
Новая песня DESPISED ICON



“Reaper” Feat. TOM BARBER & SCOTT IAN LEWISновое видео DESPISED ICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shadow Work, релиз которого состоялся 31 октября на Nuclear Blast Records:

“Shadow Work”
“Over My Dead Body”
“Death Of An Artist”
“Corpse Pose”
“The Apparition”
“Reaper”
“In Memoriam”
“Omen Of Misfortune”
“Obsessive Compulsive Disaster”
“ContreCoeur”
“Fallen Ones”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
