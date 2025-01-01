Вокалист MARILLION выпустит альбом зимой

STEVE “H” HOGARTH представил видео “Famous Blue Raincoat” — это первый сингл из нового студийного альбома SPQR, который будет доступен в январе в цифровом варианте и версии 2CD+Blu-Ray:
“Thank You Whoever You Are”
“Afraid Of Sunlight”
“White Paper”
“Famous Blue Raincoat”
“Cover My Eyes (Pain And Heaven)”
“Three Minute Boy / All You Need Is Love”
“The Deep Water”
“Sounds That Can’t Be Made”
“Waiting To Happen”
“Estonia”
“The Crow And The Nightingale”
“Nothing To Declare”
“Acid Rain”
“Go!”
“Man Of A Thousand Faces”
“Easter”
