Новости
Marillion

25 ноя 2025 : 		 Вокалист MARILLION выпустит альбом зимой

8 сен 2024 : 		 Переиздание MARILLION выйдет осенью

6 май 2024 : 		 Концертное видео MARILLION

19 мар 2024 : 		 Трек-лист нового релиза MARILLION

17 мар 2024 : 		 Концертный релиз MARILLION выйдет летом

22 апр 2022 : 		 Новое видео MARILLION

4 фев 2022 : 		 Новое видео MARILLION

19 ноя 2021 : 		 Новая песня MARILLION

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MARILLION выйдет летом

13 ноя 2019 : 		 Новое видео MARILLION

21 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MARILLION

6 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MARILLION

25 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MARILLION

31 май 2018 : 		 Трейлер к новому концертному альбому MARILLION

25 янв 2018 : 		 Переиздание MARILLION выйдет весной

29 сен 2017 : 		 Новое видео MARILLION

12 май 2017 : 		 Переиздание MARILLION выйдет летом

16 янв 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза MARILLION

8 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MARILLION

11 дек 2016 : 		 Концертное видео MARILLION

22 июн 2016 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

23 апр 2016 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

18 сен 2015 : 		 MARILLION собирают деньги на альбом

6 фев 2015 : 		 MARILLION запишут новый альбом в этом году

13 дек 2014 : 		 STEVE HACKETT, STEVEN WILSON на новом альбоме гитариста MARILLION

17 янв 2014 : 		 Переиздание последнего альбома MARILLION выйдет в феврале
Вокалист MARILLION выпустит альбом зимой



STEVE “H” HOGARTH представил видео “Famous Blue Raincoat” — это первый сингл из нового студийного альбома SPQR, который будет доступен в январе в цифровом варианте и версии 2CD+Blu-Ray:

“Thank You Whoever You Are”
“Afraid Of Sunlight”
“White Paper”
“Famous Blue Raincoat”
“Cover My Eyes (Pain And Heaven)”
“Three Minute Boy / All You Need Is Love”
“The Deep Water”
“Sounds That Can’t Be Made”
“Waiting To Happen”
“Estonia”
“The Crow And The Nightingale”
“Nothing To Declare”
“Acid Rain”
“Go!”
“Man Of A Thousand Faces”
“Easter”




просмотров: 117

