сегодня



Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от METAL DEFACTO



METAL DEFACTO представили свою версию композиции CHILDREN OF BODOM “Lake Bodom”, которая будет включена в выходящий на Reaper Entertainment трибьют-альбом "A Tribute To The Reaper".







