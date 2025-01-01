Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 31
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
Children of Bodom

19 ноя 2025 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от METAL DEFACTO

29 окт 2025 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят творчество Алекси зимой

15 сен 2025 : 		 Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью

2 авг 2025 : 		 Юбилейный винил CHILDREN OF BODOM

11 июл 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы наблюдали, как наш друг медленно совершал самоубийство»

29 июн 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Книга будет честной!»

3 май 2025 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM'17

15 апр 2025 : 		 Книга о CHILDREN OF BODOM выйдет летом

20 сен 2024 : 		 Жизнь вокалиста CHILDREN OF BODOM в шести частях

31 авг 2024 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM провел экскурсию по бару

14 фев 2024 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у нашего менеджера были телефоны морга в каждом городе»

18 дек 2023 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, кого мы не узнавали»

27 окт 2023 : 		 Концертный релиз CHILDREN OF BODOM выйдет зимой

27 июл 2023 : 		 JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти»

11 апр 2023 : 		 Переиздание CHILDREN OF BODOM выйдет летом

11 мар 2023 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM на официальной выставке

22 фев 2023 : 		 Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси

10 фев 2023 : 		 Биографии CHILDREN OF BODOM быть!

3 янв 2023 : 		 NEKROGOBLIKON почтили память лидера CHILDREN OF BODOM

17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023

14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы
Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от METAL DEFACTO



METAL DEFACTO представили свою версию композиции CHILDREN OF BODOM “Lake Bodom”, которая будет включена в выходящий на Reaper Entertainment трибьют-альбом "A Tribute To The Reaper".




просмотров: 54

