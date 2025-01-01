×
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
36
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
SLIPKNOT продались за 120
12
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
12
Benediction
Великобритания
Death Metal
http://www.benediction.org.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/benedictionuk
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Benediction/463721850351250
20 ноя 2025
:
Острый соус от BENEDICTION
10 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION
7 апр 2025
:
Новый альбом BENEDICTION доступен для прослушивания
7 мар 2025
:
Новое видео BENEDICTION
6 фев 2025
:
Новая песня BENEDICTION
21 янв 2025
:
Новый альбом BENEDICTION выйдет весной
21 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION
29 май 2023
:
Профессиональное видео с выступления BENEDICTION
24 апр 2023
:
Концертное видео BENEDICTION
28 фев 2023
:
Перемены в BENEDICTION
12 сен 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION
13 май 2022
:
Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки
13 авг 2021
:
Новое видео BENEDICTION
28 окт 2020
:
Обучающее видео BENEDICTION
17 окт 2020
:
Новое видео BENEDICTION
20 сен 2020
:
Новое видео BENEDICTION
7 авг 2020
:
Новое видео BENEDICTION
14 апр 2020
:
Выход нового альбома BENEDICTION перенесен
17 янв 2020
:
У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем
5 май 2019
:
Из BENEDICTION уходит вокалист
13 янв 2018
:
BENEDICTION работают над новым материалом
1 ноя 2014
:
Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре
19 июн 2013
:
Видео с выступления BENEDICTION
31 дек 2008
:
BENEDICTION выпустят сингл
6 ноя 2008
:
BENEDICTION в январе начнут работу в студии
29 июн 2008
:
BENEDICTION: новый трек в сети
22 май 2008
:
Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION
20 май 2008
:
Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети
13 май 2008
:
Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION
6 май 2008
:
Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION
25 апр 2008
:
BENEDICTION завершили работу над новым альбомом
6 фев 2008
:
Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION
3 фев 2007
:
Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION
19 янв 2007
:
Подробности о новом альбоме BENEDICTION
9 май 2006
:
BENEDICTION приостанавливают свою деятельность
11 фев 2006
:
Новый альбом BENEDICTION выйдет летом
сегодня
Острый соус от BENEDICTION
BENEDICTION совместно с SatanicHotSauce.com рады представить новый острый соус, Sweet Ravage Reserve.
David Ingram: «Мы отказываемся от музыки и переходим на доставку еды!»
http://www.benediction.org.uk
просмотров: 120
