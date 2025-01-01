Arts
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 36
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*

Benediction

*



20 ноя 2025 : 		 Острый соус от BENEDICTION

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

7 апр 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION доступен для прослушивания

7 мар 2025 : 		 Новое видео BENEDICTION

6 фев 2025 : 		 Новая песня BENEDICTION

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет весной

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BENEDICTION

24 апр 2023 : 		 Концертное видео BENEDICTION

28 фев 2023 : 		 Перемены в BENEDICTION

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети
Острый соус от BENEDICTION



BENEDICTION совместно с SatanicHotSauce.com рады представить новый острый соус, Sweet Ravage Reserve.

David Ingram: «Мы отказываемся от музыки и переходим на доставку еды!»



просмотров: 120

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
