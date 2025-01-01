×
Running Wild
Германия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.running-wild.net
Myspace:
http://www.myspace.com/runningwildmusic
VK.com:
https://www.facebook.com/runningwildmusic/
Facebook:
https://www.facebook.com/runningwildmusic
25 ноя 2025
:
Новые винилы RUNNING WILD выйдут зимой
18 ноя 2025
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет летом
9 июн 2025
:
Видео полного выступления RUNNING WILD
4 июн 2024
:
RUNNING WILD работают над новым материалом
17 фев 2023
:
Умер бывший гитарист RUNNING WILD
24 июн 2022
:
Видео с выступления RUNNING WILD
24 сен 2021
:
Новая песня RUNNING WILD
13 авг 2021
:
Новая песня RUNNING WILD
30 июл 2021
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет осенью
12 мар 2021
:
Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD
31 дек 2019
:
Видео с выступления RUNNING WILD
23 ноя 2019
:
Новая песня RUNNING WILD
25 окт 2019
:
Новая песня RUNNING WILD
15 окт 2019
:
Новый ЕР RUNNING WILD выйдет зимой
22 авг 2018
:
Бокс-сет RUNNING WILD выйдет осенью
11 дек 2017
:
Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD
24 июл 2017
:
Переиздания RUNNING WILD выйдут летом
27 мар 2017
:
RUNNING WILD приглашают на концерты
19 авг 2016
:
Видео с текстом от RUNNING WILD
10 июн 2016
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе
1 авг 2015
:
Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD
5 июн 2015
:
RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air
21 май 2014
:
RUNNING WILD выпустили медовуху
3 окт 2013
:
Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы
3 окт 2013
:
Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы
2 окт 2013
:
Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы
7 сен 2013
:
Фрагмент нового трека RUNNING WILD
24 авг 2013
:
Детали нового альбома RUNNING WILD
11 авг 2013
:
Трек-лист нового альбома RUNNING WILD
10 июл 2013
:
Название нового альбом RUNNING WILD
20 июн 2013
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в октябре
22 апр 2013
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в сентябре
27 дек 2012
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в 2013 году
17 май 2012
:
Интервью с лидером RUNNING WILD
2 май 2012
:
Лидер RUNNING WILD рассказывает о новом альбоме, переиздании старых и сайд-проекте GIANT X
23 апр 2012
:
Новый альбом RUNNING WILD доступен для прослушивания
18 апр 2012
:
Трейлер нового альбома RUNNING WILD
21 мар 2012
:
Интервью с лидером RUNNING WILD
8 мар 2012
:
Семпл новой песни RUNNING WILD
6 фев 2012
:
Сообщение от лидера RUNNING WILD
24 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома RUNNING WILD
12 ноя 2011
:
Дата выхода нового альбома RUNNING WILD
21 окт 2011
:
Возрождённые RUNNING WILD выпустят новый альбом “Shadowmaker” в апреле 2012-го
11 июн 2011
:
Концертный релиз RUNNING WILD доступен для прослушивания
9 май 2011
:
Лидер RUNNING WILD не планирует реюниона
30 апр 2011
:
Концертный релиз RUNNING WILD выйдет в июне
13 сен 2010
:
Новая песня с участием лидера RUNNING WILD
25 май 2010
:
Лидер RUNNING WILD объяснил, почему задерживается выход концертного CD/DVD
20 окт 2009
:
Объявлена дата выхода трибьюта RUNNING WILD
4 май 2009
:
Объявлен трек-лист трибьюта RUNNING WILD
17 апр 2009
:
Последнее шоу RUNNING WILD
14 апр 2009
:
Трейлер к трибьюту RUNNING WILD
23 фев 2009
:
Объявлено название трибьюта RUNNING WILD
16 фев 2009
:
Новый трибьют RUNNING WILD
16 окт 2007
:
RUNNING WILD: "Мы еще живы!"
17 окт 2006
:
Сборник лучших композиций RUNNING WILD выйдет в ноябре
3 дек 2001
:
Running Wild - Очередной релиз
сегодня
Новые винилы RUNNING WILD выйдут зимой
Два классических альбома RUNNING WILD, Death Or Glory и Blazon Stone, начиная с тринадцатого февраля будут доступны на picture-виниле (тираж лимитирован 500 экземплярами).
http://www.running-wild.net
Сообщений нет
