Новые винилы RUNNING WILD выйдут зимой



Два классических альбома RUNNING WILD, Death Or Glory и Blazon Stone, начиная с тринадцатого февраля будут доступны на picture-виниле (тираж лимитирован 500 экземплярами). http://www.running-wild.net





