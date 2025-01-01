×
все новости группы
Tankard
Германия
Thrash Metal
http://www.tankard.org
Myspace:
http://www.myspace.com/tankardfrankfurt
Facebook:
https://www.facebook.com/tankardofficial
26 ноя 2025
:
Винил TANKARD выйдет зимой
12 мар 2025
:
Видео с выступления TANKARD и SABINA CLASSEN
2 фев 2025
:
Выходит винил TANKARD
1 дек 2024
:
Дебютный альбом TANKARD вышел на виниле
21 июн 2024
:
TANKARD меняют барабанщика
6 сен 2023
:
Профессиональное видео с выступления TANKARD
5 июн 2023
:
Профессиональное видео с выступления TANKARD
27 фев 2023
:
Новое видео TANKARD
30 сен 2022
:
Видео с текстом от TANKARD
5 сен 2022
:
Новое видео TANKARD
17 авг 2022
:
Новое видео TANKARD
5 авг 2022
:
Новое видео TANKARD
1 июл 2022
:
Новая песня TANKARD
26 июн 2022
:
Новый сингл TANKARD выйдет летом
10 фев 2022
:
TANKARD выпускают бокс-сет
27 янв 2022
:
Новый альбом TANKARD выйдет осенью
11 дек 2021
:
Новое видео TANKARD
24 июл 2021
:
TANKARD на Reaper Entertainment
25 авг 2020
:
TANKARD онлайн
21 дек 2018
:
Новое видео TANKARD
31 авг 2018
:
Новое видео TANKARD
29 мар 2018
:
Переиздание TANKARD выйдет весной
16 мар 2018
:
Новый альбом TANKARD выйдет в 2020
22 дек 2017
:
Видео с текстом от TANKARD
7 сен 2017
:
Новое видео TANKARD
15 авг 2017
:
Профессиональное видео с выступления TANKARD
6 июн 2017
:
Видео с текстом от TANKARD
19 май 2017
:
Новое видео TANKARD
4 май 2017
:
Трейлер нового альбома TANKARD
25 апр 2017
:
Трейлер нового альбома TANKARD
18 апр 2017
:
Трейлер нового альбома TANKARD
11 апр 2017
:
Видео с текстом от TANKARD
4 апр 2017
:
Трейлер нового альбома TANKARD
29 мар 2017
:
Обложка нового альбома TANKARD
16 мар 2017
:
Семплы новых песен TANKARD
17 янв 2017
:
Новый альбом TANKARD выйдет весной
15 сен 2016
:
TANKARD начнут запись в январе
11 авг 2015
:
Барабанщик TANKARD попал в больницу
24 июн 2014
:
Новое видео TANKARD
7 июн 2014
:
Новое видео TANKARD
30 апр 2014
:
Новая песня TANKARD
16 апр 2014
:
Трейлер нового альбома TANKARD
2 апр 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома TANKARD
19 фев 2014
:
Новый альбом TANKARD выйдет в июне
29 янв 2014
:
TANKARD начинают запись
12 ноя 2013
:
Старые работы TANKARD на виниле
18 окт 2013
:
TANKARD начнут запись в январе
1 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления TANKARD
28 апр 2013
:
Zombie Attack, Chemical Invasions TANKARD выйдут на виниле
22 дек 2012
:
Видео с юбилейного концерта TANKARD
31 июл 2012
:
Видео с текстом от TANKARD
26 июл 2012
:
Превью нового альбома TANKARD
10 июл 2012
:
Новое видео TANKARD
5 июл 2012
:
Видео с текстом от TANKARD
4 июл 2012
:
Новая песня TANKARD
17 май 2012
:
Трейлер нового альбома TANKARD
9 май 2012
:
Обложка нового релиза TANKARD
7 май 2012
:
Пятая часть новой обложки TANKARD
5 май 2012
:
Трек-лист нового альбома TANKARD
1 май 2012
:
Четвертая часть новой обложки TANKARD
23 апр 2012
:
Третья часть новой обложки TANKARD
17 апр 2012
:
Вторая часть новой обложки TANKARD
12 апр 2012
:
Название нового альбома TANKARD
12 мар 2012
:
TANKARD начали запись альбома
15 фев 2012
:
TANKARD подписались на Nuclear Blast Records
10 дек 2010
:
Новая песня TANKARD
2 дек 2010
:
Новое видео TANKARD
13 ноя 2010
:
Детали нового альбома TANKARD
30 окт 2009
:
DVD TANKARD выйдет в декабре
11 сен 2009
:
TANKARD переиздадут "Open All Night" на DVD
11 дек 2008
:
Новое видео TANKARD в сети
26 сен 2008
:
TANKARD завершили работу над новым альбомом
12 май 2008
:
TANKARD отправляются в студию в августе
6 окт 2007
:
TANKARD на Радио России
13 июл 2007
:
Обложка юбилейного сборника TANKARD
18 апр 2007
:
Информация о юбилейном сборнике TANKARD 'Best Case Scenario: 25 Years In Beers'
4 фев 2007
:
TANKARD: 'Best Case Scenario: 25 Years In Beers' выйдет этим летом
10 ноя 2006
:
Два альбома TANKARD будут переизданы
11 фев 2006
:
TANKARD закончили работу над новым альбомом
26 окт 2005
:
TANKARD выпускают DVD
8 сен 2005
:
Обращение TANKARD к российским фэнам
7 сен 2005
:
Концерт TANKARD отменен
сегодня
Винил TANKARD выйдет зимой
Reaper Entertainment отметят двадцатилетний юбилей альбома TANKARD The Beauty And The Beer, выпуском специальной виниловой и СD-версий альбома. За обновленную версию материала отвечал Alexander Ecker из Pearlsound Studio
http://www.tankard.org
Сообщений нет
просмотров: 103
