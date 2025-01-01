Arts
Новости
Tankard

26 ноя 2025 : 		 Винил TANKARD выйдет зимой

12 мар 2025 : 		 Видео с выступления TANKARD и SABINA CLASSEN

2 фев 2025 : 		 Выходит винил TANKARD

1 дек 2024 : 		 Дебютный альбом TANKARD вышел на виниле

21 июн 2024 : 		 TANKARD меняют барабанщика

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

5 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

27 фев 2023 : 		 Новое видео TANKARD

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TANKARD

5 сен 2022 : 		 Новое видео TANKARD

17 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

5 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

1 июл 2022 : 		 Новая песня TANKARD

26 июн 2022 : 		 Новый сингл TANKARD выйдет летом

10 фев 2022 : 		 TANKARD выпускают бокс-сет

27 янв 2022 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет осенью

11 дек 2021 : 		 Новое видео TANKARD

24 июл 2021 : 		 TANKARD на Reaper Entertainment

25 авг 2020 : 		 TANKARD онлайн

21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD
Винил TANKARD выйдет зимой



Reaper Entertainment отметят двадцатилетний юбилей альбома TANKARD The Beauty And The Beer, выпуском специальной виниловой и СD-версий альбома. За обновленную версию материала отвечал Alexander Ecker из Pearlsound Studio



просмотров: 103

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом