Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
46
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
SLIPKNOT продались за 120
12
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
12
Patriarchs In Black
США
Hard Rock
-
Myspace:
https://www.instagram.com/patriarchsinblack/
20 ноя 2025
:
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
26 июл 2025
:
Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK
18 июн 2025
:
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
23 май 2025
:
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
20 июл 2024
:
Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK
13 июл 2024
:
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
7 июл 2024
:
Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK
11 июн 2024
:
DMC в новом треке PATRIARCHS IN BLACK
15 май 2024
:
Новая песня PATRIARCHS IN BLACK
28 дек 2023
:
Кавер-версия KISS от PATRIARCHS IN BLACK
14 сен 2023
:
Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK
5 авг 2023
:
DARRYL DMC на альбоме PATRIARCHS IN BLACK
5 фев 2023
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK
30 июн 2022
:
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
31 май 2022
:
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
21 май 2022
:
Обложка нового альбома PATRIARCHS IN BLACK
2 май 2022
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK
6 янв 2022
:
Новая песня PATRIARCHS IN BLACK
27 дек 2021
:
Музыканты HADES, TYPE O NEGATIVE в PATRIARCHS IN BLACK
сегодня
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK
“I’m Coming Home”, новое видео PATRIARCHS IN BLACK, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 79
