Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 27
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 27
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»

6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?

2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте

19 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам

16 окт 2025 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

13 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого ноября на Optus Stadium in Perth, Australia, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Holier Than Thou
Fuel
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Kirk and Rob Doodle (Budgie's "Crash Course In Brain Surgery" and John Butler Trio’s “Zebra”)
The Day That Never Comes
Moth Into Flame
Sad but True
Nothing Else Matters
Seek & Destroy
Lux Æterna
Master of Puppets
One
Enter Sandman






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом