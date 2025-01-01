сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого ноября на Optus Stadium in Perth, Australia, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Holier Than Thou

Fuel

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Kirk and Rob Doodle (Budgie's "Crash Course In Brain Surgery" and John Butler Trio’s “Zebra”)

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

Lux Æterna

Master of Puppets

One

Enter Sandman FuelWherever I May RoamKirk and Rob Doodle (Budgie's "Crash Course In Brain Surgery" and John Butler Trio’s “Zebra”)The Day That Never ComesMoth Into FlameSad but TrueNothing Else MattersSeek & DestroyLux ÆternaMaster of PuppetsOneEnter Sandman











+0 -1



просмотров: 101

