JOHN FOGERTY в The Late Show with Stephen Colbert



JOHN FOGERTY стал недавнем гостем программы The Late Show with Stephen Colbert — видео исполнения песен Green River и попурри "Up Around The Bend" / "Have You Ever Seen The Rain" / "Fortunate Son" / "Proud Mary" доступно ниже.







