Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
SLIPKNOT продались за 120
*

Hyshtral

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео HYSHTRAL



We Are All Psycho, новое видео HYSHTRAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ad Infinitum", релиз которого намечен на 16 января на Art Gates Records.








просмотров: 81

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
