Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
19 ноя 2025 : 		 Новое видео CONVERGE

1 апр 2025 : 		 CONVERGE в студии

9 окт 2021 : 		 Новая песня CONVERGE

16 дек 2020 : 		 Новая песня CONVERGE

23 мар 2020 : 		 Новая песня CONVERGE

29 июн 2018 : 		 Новое видео CONVERGE

28 сен 2017 : 		 Новая песня CONVERGE

16 авг 2017 : 		 Новая песня CONVERGE

30 апр 2016 : 		 CONVERGE перевыпустят свой второй альбом

27 фев 2015 : 		 Мультикамерная съемка с выступления CONVERGE

17 апр 2014 : 		 Новое видео CONVERGE

12 ноя 2013 : 		 Концертное видео CONVERGE

22 дек 2012 : 		 Видео с выступления CONVERGE

9 дек 2012 : 		 Вокалист ENTOMBED присоелинился на сцене к CONVERGE

26 окт 2012 : 		 CONVERGE попали в аварию

4 окт 2012 : 		 Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания

26 сен 2012 : 		 Новая песня CONVERGE

30 авг 2012 : 		 Новое видео CONVERGE

10 июл 2012 : 		 Семплы нового сплита CONVERGE/NAPALM DEATH

12 фев 2012 : 		 Участники LOCK UP на новом альбоме CONVERGE

23 янв 2012 : 		 CONVERGE приступили к записи нового альбом

4 янв 2012 : 		 Название нового альбома CONVERGE

11 июл 2010 : 		 CONVERGE выпустит новый ЕР

14 окт 2009 : 		 Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания

8 окт 2009 : 		 Новое видео CONVERGE

18 сен 2009 : 		 Еще один трек CONVERGE
Новое видео CONVERGE



"Love Is Not Enough", новое видео CONVERGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового студийного альбома 'Love Is Not Enough,' релиз которого намечен на 13 февраля.




просмотров: 54

