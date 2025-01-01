×
Converge
США
Metal Core
Hard Core
Math Core
http://www.converge.com
Myspace:
http://www.myspace.com/converge
Facebook:
https://www.facebook.com/converge
19 ноя 2025
:
Новое видео CONVERGE
1 апр 2025
:
CONVERGE в студии
9 окт 2021
:
Новая песня CONVERGE
16 дек 2020
:
Новая песня CONVERGE
23 мар 2020
:
Новая песня CONVERGE
29 июн 2018
:
Новое видео CONVERGE
28 сен 2017
:
Новая песня CONVERGE
16 авг 2017
:
Новая песня CONVERGE
30 апр 2016
:
CONVERGE перевыпустят свой второй альбом
27 фев 2015
:
Мультикамерная съемка с выступления CONVERGE
17 апр 2014
:
Новое видео CONVERGE
12 ноя 2013
:
Концертное видео CONVERGE
22 дек 2012
:
Видео с выступления CONVERGE
9 дек 2012
:
Вокалист ENTOMBED присоелинился на сцене к CONVERGE
26 окт 2012
:
CONVERGE попали в аварию
4 окт 2012
:
Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания
26 сен 2012
:
Новая песня CONVERGE
30 авг 2012
:
Новое видео CONVERGE
10 июл 2012
:
Семплы нового сплита CONVERGE/NAPALM DEATH
12 фев 2012
:
Участники LOCK UP на новом альбоме CONVERGE
23 янв 2012
:
CONVERGE приступили к записи нового альбом
4 янв 2012
:
Название нового альбома CONVERGE
11 июл 2010
:
CONVERGE выпустит новый ЕР
14 окт 2009
:
Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания
8 окт 2009
:
Новое видео CONVERGE
18 сен 2009
:
Еще один трек CONVERGE
сегодня
Новое видео CONVERGE
"Love Is Not Enough", новое видео CONVERGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового студийного альбома 'Love Is Not Enough,' релиз которого намечен на 13 февраля.
