19 ноя 2025



Новое видео SKULLD



The Blink, новое видео SKULLD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Abyss Calls To Abyss", релиз которого намечен на 30 января на Time To Kill Records. https://skulldband.bandcamp.com/





просмотров: 90

