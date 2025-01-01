сегодня



Новое видео AS I LAY DYING



"If I Fall", новое видео группы AS I LAY DYING, доступно для просмотра ниже.



Lambesis: «Я написал первую версию «If I Fall» еще до того, как сформировался новый состав группы, и я знал, что у этой песни есть настоящий потенциал. По мере того, как к процессу присоединялись новые музыканты, этот потенциал только рос — каждый вносил что-то, что улучшало то, что я уже начал. Музыкально эта песня намекает на то, что возможно с этой обновленной энергией, а текстово она отражает тех людей, которых я хочу видеть рядом с собой в следующей и лучшей главе моей жизни».











