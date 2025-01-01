Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 30
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
As I Lay Dying

19 ноя 2025 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

8 окт 2025 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 ноя 2024 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

5 ноя 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов

3 ноя 2024 : 		 PHIL SGROSSO покинул состав AS I LAY DYING

25 окт 2024 : 		 Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу

25 окт 2024 : 		 Гитарист AS I LAY DYING покинул группу

24 окт 2024 : 		 Тур-менеджер AS I LAY DYING отказался с ними работать

22 окт 2024 : 		 Из AS I LAY DYING ушел басист

10 окт 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 сен 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 авг 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLICA хуже "Master Of Puppets"

8 авг 2024 : 		 AS I LAY DYING о туре по США

9 июл 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 май 2024 : 		 AS I LAY DYING в Азии

22 май 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

9 апр 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов из группы

14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

19 июл 2023 : 		 AS I LAY DYING в Европе

17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера

9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году
Новое видео AS I LAY DYING



"If I Fall", новое видео группы AS I LAY DYING, доступно для просмотра ниже.

Lambesis: «Я написал первую версию «If I Fall» еще до того, как сформировался новый состав группы, и я знал, что у этой песни есть настоящий потенциал. По мере того, как к процессу присоединялись новые музыканты, этот потенциал только рос — каждый вносил что-то, что улучшало то, что я уже начал. Музыкально эта песня намекает на то, что возможно с этой обновленной энергией, а текстово она отражает тех людей, которых я хочу видеть рядом с собой в следующей и лучшей главе моей жизни».






