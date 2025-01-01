Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 46
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
TOP5
Manowar

20 ноя 2025 : 		 MANOWAR отметят 'Kings Of Metal' и 'Fighting The World'

21 окт 2025 : 		 Почему MANOWAR притормозили с "Sign Of The Hammer"

16 июл 2025 : 		 MANOWAR работают над новой музыкой

27 апр 2025 : 		 ROSS THE BOSS о перезаписи альбомов MANOWAR: «Ну и зачем?»

20 янв 2025 : 		 Новое видео MANOWAR

21 дек 2024 : 		 Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"

2 дек 2024 : 		 Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США

26 апр 2024 : 		 Фронтмен MANOWAR: «Если вы нашли своё призвание, ничто не устоит на вашем пути»

4 апр 2024 : 		 Вокалист MANOWAR: «Каждый человек — г...й!»

30 дек 2023 : 		 MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США

16 окт 2023 : 		 MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025

3 окт 2023 : 		 MANOWAR впервые побывали в Колумбии

25 сен 2023 : 		 Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену

14 сен 2023 : 		 Концертное видео MANOWAR

30 июл 2023 : 		 Обучение от MANOWAR

14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

28 янв 2023 : 		 Видео с выступления MANOWAR

19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом
MANOWAR отметят 'Kings Of Metal' и 'Fighting The World'



После успеха "Blood Of Our Enemies Tour", в рамках которого группа MANOWAR чествовала альбомы "Hail To England" и "Sign Of The Hammer", коллектив объявляет о новом туре — "Kings Of Metal Fighting The World Tour 2027". Ожидается, что в рамках этого турне будут целиком исполняться альбомы "Kings Of Metal" и "Fighting The World", эпические гимны и все это при новой грандиозной сценической постановке!






просмотров: 291

