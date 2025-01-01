сегодня



MANOWAR отметят 'Kings Of Metal' и 'Fighting The World'



После успеха "Blood Of Our Enemies Tour", в рамках которого группа MANOWAR чествовала альбомы "Hail To England" и "Sign Of The Hammer", коллектив объявляет о новом туре — "Kings Of Metal Fighting The World Tour 2027". Ожидается, что в рамках этого турне будут целиком исполняться альбомы "Kings Of Metal" и "Fighting The World", эпические гимны и все это при новой грандиозной сценической постановке!











