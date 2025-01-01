сегодня



FORBIDDEN сменили гитариста



FORBIDDEN сообщили о том, что место Daniel "Chewy" Mongrain займет Jeremy Von Epp. Группа разместила следующее сообщение:



«Всем привет, пожалуйста, встречайте в нашем составе Jeremy Von Epp!



Когда мы впервые обратились к Dan с просьбой сыграть с нами на гитаре, Steve дружелюбно с нами расстался, хотя у нас все еще было полно обязательств перед нами. Mongrain был в нашем списке первым, и он согласился почти без колебаний.



Мы все глубоко уважаем Dan и считаем его одним из величайших гитаристов в нашей Вселенной. То, что он выступал с нами на сцене, было воплощением нашей мечты. Chewy идеально подошел нам. Как бы то ни было, запись была отложена из-за его предстоящих обязательств перед VOIVOD. Тем не менее, мы справились с этим и планировали, что Dan станет частью нового альбома FORBIDDEN, поскольку он уже записал 3 песни и внес в них свой вклад.



Гастрольная часть всегда была напряженной, в зависимости от наших совпадающих графиков. Впервые эта проблема появилась на Aftershock в Сакраменто и Grita [фестивале] в Колумбии. Мы наняли Jeremy Von Epp, и он проявил себя как чемпион!



Переход Jeremy был плавным и стал для нас очень приятным сюрпризом, настолько, что заставил нас переосмыслить наши краткосрочные и долгосрочные планы. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы выучить наш язык и соло трех невероятно великих гитаристов — Glen Alvelais, Tim Calvert, Smyth и Dan Mongrain. У него было много свободного времени.



Мы вернулись из Колумбии и переосмыслили нашу ситуацию. Jeremy нужно было брать в FORBIDDEN на полную ставку и мы все согласились с этим решением. В этом был толк, особенно с учетом положительного опыта совместной работы.



Dan был потрясающим, отличным другом, музыкантом, и теперь он для нас как член семьи. Его вклад поднял планку качества до небес. Мы бесконечно благодарны ему за гениальность и блестящий юмор, которыми он делился на протяжении последних полутора лет.



Спасибо, Dan! Мы также выражаем искреннюю благодарность всем участникам VOIVOD за то, что позволили нам одолжить его у вас, пусть и на время. FORBIDDEN любит вас всех.



Поскольку мы с Jeremy вступаем в новую эпоху FORBIDDEN, в настоящее время мы сочиняем, записываем и готовим к выпуску новый материал, который выведет нас на новый уровень.



Не за горами гораздо более захватывающие новости, которыми мы очень скоро поделимся!»







