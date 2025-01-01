Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 43
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
TOP5
20 ноя 2025 : 		 FORBIDDEN сменили гитариста

2 окт 2025 : 		 Новое видео FORBIDDEN

9 сен 2025 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, потому что они были естественными»

4 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN

26 июн 2025 : 		 Новое видео FORBIDDEN

22 апр 2025 : 		 Вокалист FORBIDDEN обещает новый сингл

1 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

20 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

19 фев 2025 : 		 FORBIDDEN начнут запись на следующей неделе

28 ноя 2024 : 		 Гитарист VOIVOD будет работать над новым материалом FORBIDDEN

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

21 авг 2024 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Я позитивно смотрю на шанс возродиться»

11 авг 2024 : 		 FORBIDDEN выступил с гитаристом VOIVOD

10 июл 2024 : 		 FORBIDDEN покинул гитарист

12 июн 2024 : 		 У FORBIDDEN много идей

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN

26 дек 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

25 дек 2023 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к FORBIDDEN

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

14 авг 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

2 май 2023 : 		 Истории от FORBIDDEN

20 апр 2023 : 		 FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»

17 апр 2023 : 		 FORBIDDEN возвращаются?

5 апр 2020 : 		 Вокалист FORBIDDEN лечился от алкозависимости

3 янв 2013 : 		 FORBIDDEN не планируют выпуск новых альбомов
FORBIDDEN сменили гитариста



FORBIDDEN сообщили о том, что место Daniel "Chewy" Mongrain займет Jeremy Von Epp. Группа разместила следующее сообщение:

«Всем привет, пожалуйста, встречайте в нашем составе Jeremy Von Epp!

Когда мы впервые обратились к Dan с просьбой сыграть с нами на гитаре, Steve дружелюбно с нами расстался, хотя у нас все еще было полно обязательств перед нами. Mongrain был в нашем списке первым, и он согласился почти без колебаний.

Мы все глубоко уважаем Dan и считаем его одним из величайших гитаристов в нашей Вселенной. То, что он выступал с нами на сцене, было воплощением нашей мечты. Chewy идеально подошел нам. Как бы то ни было, запись была отложена из-за его предстоящих обязательств перед VOIVOD. Тем не менее, мы справились с этим и планировали, что Dan станет частью нового альбома FORBIDDEN, поскольку он уже записал 3 песни и внес в них свой вклад.

Гастрольная часть всегда была напряженной, в зависимости от наших совпадающих графиков. Впервые эта проблема появилась на Aftershock в Сакраменто и Grita [фестивале] в Колумбии. Мы наняли Jeremy Von Epp, и он проявил себя как чемпион!

Переход Jeremy был плавным и стал для нас очень приятным сюрпризом, настолько, что заставил нас переосмыслить наши краткосрочные и долгосрочные планы. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы выучить наш язык и соло трех невероятно великих гитаристов — Glen Alvelais, Tim Calvert, Smyth и Dan Mongrain. У него было много свободного времени.

Мы вернулись из Колумбии и переосмыслили нашу ситуацию. Jeremy нужно было брать в FORBIDDEN на полную ставку и мы все согласились с этим решением. В этом был толк, особенно с учетом положительного опыта совместной работы.

Dan был потрясающим, отличным другом, музыкантом, и теперь он для нас как член семьи. Его вклад поднял планку качества до небес. Мы бесконечно благодарны ему за гениальность и блестящий юмор, которыми он делился на протяжении последних полутора лет.

Спасибо, Dan! Мы также выражаем искреннюю благодарность всем участникам VOIVOD за то, что позволили нам одолжить его у вас, пусть и на время. FORBIDDEN любит вас всех.

Поскольку мы с Jeremy вступаем в новую эпоху FORBIDDEN, в настоящее время мы сочиняем, записываем и готовим к выпуску новый материал, который выведет нас на новый уровень.

Не за горами гораздо более захватывающие новости, которыми мы очень скоро поделимся!»




