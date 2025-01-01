сегодня



Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»



Paul Stanley 18 ноября в интервью TMZ ответил на вопрос о том, будет ли от KISS какая-то новая музыка:



«Это возможно. Это возможно. Жизнь полна сюрпризов».



На вопрос о том, "каким было бы настроение" новой музыки KISS, если бы он и остальные участники KISS решили что-то сочинить и записать, он сказал:



«Я думаю, мы, вероятно, выбрали бы что-то классическое, но во всем должен быть ритм. Ты мог бы танцевать под нее, но это все равно должен быть рок».



Что касается лирического вдохновения для гипотетического нового материала KISS, Paul сказал:



«Свобода, самоутверждение, наслаждение жизнью. Это не меняется. Не имеет значения, сколько вам лет. Предполагается, что вы наслаждаетесь своей жизнью, вы должны поступать по-своему. Это неподвластно времени. Это рок-н-ролл!»







+0 -0



просмотров: 249

