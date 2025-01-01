Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 40
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 21
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Новости
24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS
Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»



Paul Stanley 18 ноября в интервью TMZ ответил на вопрос о том, будет ли от KISS какая-то новая музыка:

«Это возможно. Это возможно. Жизнь полна сюрпризов».

На вопрос о том, "каким было бы настроение" новой музыки KISS, если бы он и остальные участники KISS решили что-то сочинить и записать, он сказал:

«Я думаю, мы, вероятно, выбрали бы что-то классическое, но во всем должен быть ритм. Ты мог бы танцевать под нее, но это все равно должен быть рок».

Что касается лирического вдохновения для гипотетического нового материала KISS, Paul сказал:

«Свобода, самоутверждение, наслаждение жизнью. Это не меняется. Не имеет значения, сколько вам лет. Предполагается, что вы наслаждаетесь своей жизнью, вы должны поступать по-своему. Это неподвластно времени. Это рок-н-ролл!»




просмотров: 249

