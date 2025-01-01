сегодня



Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL



Бывший гитарист DEATH James Murphy присоединился на сцене к DEATH TO ALL в рамках выступления 18 ноября в The Orpheum, Tampa, Florida и исполнил композицию DEATH "Altering The Future".







