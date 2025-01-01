Arts
*

Death

*



20 ноя 2025 : 		 Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL

14 сен 2025 : 		 Бывший вокалист DEATH: «Подражая ротвейлерам я дошел до гроула»

3 сен 2025 : 		 Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»

11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом
Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL



Бывший гитарист DEATH James Murphy присоединился на сцене к DEATH TO ALL в рамках выступления 18 ноября в The Orpheum, Tampa, Florida и исполнил композицию DEATH "Altering The Future".




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

