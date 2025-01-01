сегодня



У TRUST COMPANY есть пять песен



Участники TRUST COMPANY, Kevin Palmer и Josh Moates, в новом интервью прокомментировали возможность появления нового альбома:



«Да, мы пишем. Наша цель — создавать новую музыку. Это был потрясающий процесс — снова собраться в группе, просто посидеть и сочинить что-нибудь. Как в старые добрые времена, потому что мы просто сидели и сочиняли. Проблема заключалась в том, что из-за того, что наши графики стали намного плотнее, чем раньше, мы не можем заниматься этим так часто, как нам хотелось бы. Так что раз в неделю, а потом, если у кого-то что-то происходит, мы можем собираться вместе только два или три раза в месяц. Так что это был медленный процесс, но он был веселым.



У нас есть, я не знаю, может быть, пять песен. И еще одна сумасшедшая тема: мы обсуждали, как нам теперь выпускать музыку? Раньше не было Spotify и всего такого прочего. Мы только что выпустили альбом. Ты выпускаешь синглы? Ты выпускаешь мини-альбом? Но мы выросли в мире альбомов, потому что мы реально хотим выпустить альбом. И вот сейчас мы не очень представляем, что и как. Как кто выпускает? Сколько нам из песен выпустить? Однако процесс написания был для нас очень увлекательным».



Josh: «И теперь все совсем по-другому, и хотя я ни в коем случае не звукорежиссер, однако у меня есть универсальная небольшая установка для записи звука, которая имеет примерно четыре входа, так что я могу записать барабаны, а затем Kevin может наложить гитары и прочее, и я могу взять это домой и играй на басу. Так что мы можем услышать, впервые за всю нашу жизнь, по-настоящему приличную демонстрацию того, как это могло бы звучать, в то время как раньше мы — я не знаю — записывали бы на... маленький магнитофон и пытались что-то понять. Теперь же мы можем услышать, как это могло бы звучать в студии — конечно, намного хуже, но он реально смог всё услышать и собрать воедино, и теперь я могу писать басовые партии после вокала, так что я не буду перебивать его партии, Jason мог бы сыграть на ударных части, которые не будут мешать... Теперь все совсем по-другому, потому что мы можем бесплатно делать демо в нашей репетиционной комнате. И это ведь реально круто — записывать материал. Раньше у нас такого не было, а теперь мы можем это сделать. Так что для меня все это нереально интересно и увлекательно!»



Что касается возможной даты релиза нового альбома TRUST COMPANY, Kevin сказал:



«Наша цель - выпустить что-нибудь, надеюсь, в начале следующего года. Определенно в следующем году, но, надеюсь, это случится пораньше».







