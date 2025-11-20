Arts
LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 36
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
O <- TOP5 <-
20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER
MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a



zoom
MIKE PORTNOY в недавнем интервью поговорил о том, каково ему вновь выступать с DREAM THEATER:

«Я воссоединился с DREAM THEATER в конце 2023 года. Мы сразу же отправились в студию и начали работу над новым альбомом. Так что большую часть 2024 года мы провели в студии, записывая альбом "Parasomnia", который теперь уже вышел. В октябре 2024 года мы начали наше мировое турне, посвящённое 40-летию группы. На момент съёмок мы уже объехали весь мир, празднуя 40-летие.

Возвращение в группу после столь долгого перерыва было очень эмоциональным. На каждом концерте тура я ощущаю любовь и поддержку, эмоции зрителей. Все были рады увидеть этот состав вместе. Было потрясающе снова играть с этой группой для стольких замечательных фанатов по всему миру».

Что касается сложности исполнения материала, который он не играл так долго, Portnoy сказал:

«Ранние песни DREAM THEATER, некоторые из этих альбомов вышли более 30 лет назад, но они прочно засели в моей душе. Так что многое можно сказать о мышечной памяти. Всё осталось на своих местах. Я по-прежнему испытываю то же вдохновение и то же состояние духа, играя эти песни, что и более 30 лет назад, когда мы их сочинили и впервые записали. То, что я не играл эти песни в течение полутора десятилетий, только усилило моё вдохновение. Я с воодушевлением снова
играю эти песни после столь долгого перерыва».

На вопрос о том, как он подходит к исполнению старых песен DREAM THEATER, Mike ответил:

«Я не сильно изменился. Партии остались прежними. Они остались со мной на всю жизнь. Даже на самых первых репетициях перед туром я сразу почувствовал себя комфортно, как будто и не было всего этого времени вне группы.

Было интересно исполнять песни, которые я не записывал с DREAM THEATER. Они записали много альбомов с Mike Mangini, пока меня не было. К счастью, ребята из группы дали мне полную свободу исполнять эти партии так, как я хочу. В целом я довольно точно следую его партиям, но есть моменты, когда я думаю: "Вряд ли я стал бы так играть". Честно говоря, играть эти песни было очень весело, потому что для меня это что-то совершенно новое».




20 ноя 2025
Tom Sawyer
"Вряд ли я смог бы так сыграть". Это было бы более точным определением. И в этом нет ничего плохого, но его лукавство уже утомляет. Достаточно посмотреть видео с тура, где они играют песни времен Манджини, и все становится понятно. Ключевые техничные фишки в треках Манджини Портным сильно упрощаются. Я понимаю, что для неискушенного слушателя там разницы нет, но для людей "в теме" это момент принципиальный. Просто надо признать, что да, сложно, заморочено, а он все пытается отмазаться, что, мол, это у меня подход такой фирменный. Как-то это не честно.
просмотров: 197

