MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

MIKE PORTNOY в недавнем интервью поговорил о том, каково ему вновь выступать с DREAM THEATER:



«Я воссоединился с DREAM THEATER в конце 2023 года. Мы сразу же отправились в студию и начали работу над новым альбомом. Так что большую часть 2024 года мы провели в студии, записывая альбом "Parasomnia", который теперь уже вышел. В октябре 2024 года мы начали наше мировое турне, посвящённое 40-летию группы. На момент съёмок мы уже объехали весь мир, празднуя 40-летие.



Возвращение в группу после столь долгого перерыва было очень эмоциональным. На каждом концерте тура я ощущаю любовь и поддержку, эмоции зрителей. Все были рады увидеть этот состав вместе. Было потрясающе снова играть с этой группой для стольких замечательных фанатов по всему миру».



Что касается сложности исполнения материала, который он не играл так долго, Portnoy сказал:



«Ранние песни DREAM THEATER, некоторые из этих альбомов вышли более 30 лет назад, но они прочно засели в моей душе. Так что многое можно сказать о мышечной памяти. Всё осталось на своих местах. Я по-прежнему испытываю то же вдохновение и то же состояние духа, играя эти песни, что и более 30 лет назад, когда мы их сочинили и впервые записали. То, что я не играл эти песни в течение полутора десятилетий, только усилило моё вдохновение. Я с воодушевлением снова

играю эти песни после столь долгого перерыва».



На вопрос о том, как он подходит к исполнению старых песен DREAM THEATER, Mike ответил:



«Я не сильно изменился. Партии остались прежними. Они остались со мной на всю жизнь. Даже на самых первых репетициях перед туром я сразу почувствовал себя комфортно, как будто и не было всего этого времени вне группы.



Было интересно исполнять песни, которые я не записывал с DREAM THEATER. Они записали много альбомов с Mike Mangini, пока меня не было. К счастью, ребята из группы дали мне полную свободу исполнять эти партии так, как я хочу. В целом я довольно точно следую его партиям, но есть моменты, когда я думаю: "Вряд ли я стал бы так играть". Честно говоря, играть эти песни было очень весело, потому что для меня это что-то совершенно новое».







