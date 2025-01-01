|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
ORIANTHI, CINDY BLACKMAN SANTANA и RHONDA SMITH в THE POWER OF 3
THE POWER OF 3, новая супергруппа, в состав которой входят Orianthi, Cindy Blackman Santana и Rhonda Smith, выступили 17 ноября в рамках мини-фестиваля перед игрой между Las Vegas Raiders и Dallas Cowboys на Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. Недавно коллектив закончил запись дебютного альбома, продюсировал который Eddie Kramer, ранее работавший с THE BEATLES, Jimi Hendrix, David Bowie, KISS и THE ROLLING STONES.
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет