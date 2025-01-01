сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось пятого ноября в Adelaide, Australia, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Leper Messiah

King Nothing

Fade to Black

Fuel

Kirk and Rob Doodle (INXS's "Need You Tonight" and The Angels "Am I Ever Gonna See Your Face Again”)

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

Lux Æterna

Master of Puppets

One

Enter Sandman







