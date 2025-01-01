Arts
Новости
*

Lionheart

*



20 ноя 2025 : 		 Новое видео LIONHEART

9 дек 2022 : 		 Новое видео LIONHEART

6 окт 2022 : 		 Новое видео LIONHEART

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIONHEART

1 окт 2020 : 		 Концертное видео LIONHEART

26 ноя 2019 : 		 Новое видео LIONHEART

27 май 2016 : 		 LIONHEART объявили о распаде

23 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIONHEART

8 сен 2015 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет в январе

3 ноя 2014 : 		 Новое видео LIONHEART

3 дек 2013 : 		 Новая песня LIONHEART

27 апр 2012 : 		 Новое видео LIONHEART

11 мар 2012 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

25 дек 2010 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет в январе
Новое видео LIONHEART



Bulletproof, новое видео LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Valley Of Death II“, выход которого намечен на девятое января на Arising Empire:

01 – “Bulletproof“
02 – “Chewing Through The Leash” (feat. Matt Honeycutt of Kublai Khan TX)
03 – “Ice Cold“
04 – “Valley Of Death II“
05 – “No Peace“
06 – “Roll Call“
07 – “Salt The Earth“
08 – “Release The Dogs“
09 – “In Love With The Pain“
10 – “Death Grip” (feat. A Day To Remember)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
