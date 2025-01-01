Arts
Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
SLIPKNOT продались за 120
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
*

Melissa Bonny

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео MELISSA BONNY



zoom
Snow on Mars, новое видео MELISSA BONNY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cherry Red Apocalypse", релиз которого намечен на 23 января:

I'm a Monster
Snake Bite (feat. yu umehara)
Devil On My Tongue
The Teeth Of My Thieves
Afterglow
Highs and Lows
Crescent Moon Interlude (feat. Adrienne Cowan and Fabienne Erni)
Spellbound
Cherry Red Apocalypse
I Don't Like You
Oh no!
Mama, Let Me Go
Snow On Mars








просмотров: 148

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом