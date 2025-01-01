Snow on Mars, новое видео MELISSA BONNY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cherry Red Apocalypse", релиз которого намечен на 23 января:
I'm a Monster
Snake Bite (feat. yu umehara)
Devil On My Tongue
The Teeth Of My Thieves
Afterglow
Highs and Lows
Crescent Moon Interlude (feat. Adrienne Cowan and Fabienne Erni)
Spellbound
Cherry Red Apocalypse
I Don't Like You
Oh no!
Mama, Let Me Go
Snow On Mars
