Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
SLIPKNOT продались за 120
Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»
Worm

20 ноя 2025 : 		 Новое видео WORM
Новое видео WORM



“Necropalace”, новое видео WORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Worm, релиз которого намечен на 13 февраля на Century Media Records:

1. Gates to the Shadowzone (Intro)
2. Necropalace
3. Halls of Weeping
4. The Night Has Fangs
5. Dragon Dreams
6. Blackheart
7. Witchmoon: The Infernal Masquerade




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 ноя 2025
rassol
Экая ебанина! Я аж клипы Ancient, Forsth и Hecate Enthroned вспомнил. Ну, и "мамашу-север" Сатира.
20 ноя 2025
P
Papa
Соляк ниче так
20 ноя 2025
S
Suicide333Poly
Быстро он переобулся, с дум/дэта вернулся к тому с чего начинал. Странный проект, как будто излишне конъюнктурный, фит с Фридманом зачем то в одной их песен будет...ну точно больше продадут )
просмотров: 181

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом