Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»



DOC MCGHEE 16 ноября в рамках мероприятия "KISS Kruise: Land-Locked In Vegas" ответил на вопросы поклонников — некоторые ответы приведены ниже.



О том, напишет ли он когда-нибудь книгу-откровение:



Я долго ломал голову над идеей книги. Все хотят услышать истории — о грязи и о том, что произошло за мою 50-летнюю карьеру. Когда я начал писать книгу – а я занимаюсь этим уже много лет — до меня дошло, что на самом деле у меня нет на это права. Я как отец, и мне не следует говорить плохо о своих детях. Это было между всеми нами, и именно поэтому я, вероятно, не буду писать книгу.



О том, что Gene Simmons и Paul Stanley были перфекционистами:



Они очень практичны перед шоу и после шоу. Каждый вечер после шоу мы сидим и критикуем шоу. Это, наверное, одна из немногих групп, которыми я когда-либо руководил, которая после концерта была достаточно слаженной, чтобы сесть и поговорить об этом, но на самом деле хотела сесть и посмотреть видео — у нас всегда была запись этого концерта, так что, когда мы говорили о чем-то мы могли бы воспроизвести его еще раз и посмотреть, как мы собирались его изменить.



О появлении KISS в Kennedy Center:



Очень, очень немногие артисты когда-либо получали эту награду, особенно в области рока. Обычно о рок-группах не говорят на [таком уровне] — я имею в виду, что [LED] ZEPPELIN получили ее, но было всего несколько [рок-] артистов, которые получали эту премию. Удостоиться такой чести — это потрясающе… Некоторые артисты говорят, что не будут принимать ее из-за политической обстановки. На мой взгляд, музыка должна объединять людей… Некоторые артисты делают это, даже если они не поддерживают нынешний режим. Двое из них сказали: "Это не имеет значения — дело не в политике. Дело в музыке.



О предстоящем художественном фильме о KISS "Shout It Out Loud":



Это круто, потому что [Simmons и Stanley], вероятно, были двумя самыми невероятными людьми в мире, которые стали рок-звездами, если разобраться. У вас были Chaim Witz и Stanley Rosen. Один из них был таксистом, у которого было одно рабочее ухо, и он ничего не слышал, и над ним все смеялись, а другой приехал из Израиля и не говорил по-английски до девяти лет, жил в венгерском районе и выучил английский, смотря телевизор.… Это история о парнях с самого начала — до нулей [в их зарплатах], когда это было весело — и о борьбе за то, чтобы выпустить "Alive!"... Это американская мечта. Все говорят: "Ты можешь стать тем, кем захочешь". Это чертовски здорово слышать, но вот тебе пример — особенно с Gene'ом и Paul'ом, которых представить тему, кто они есть сейчас, тогда было просто невозможно.



О покойном Эйсе Фрили:



Я думаю, Эйс стал бы рок-звездой, несмотря ни на что. Этот парень был просто сумасшедшим… Независимо от того, нравился ли вам Эйс как личность или нет, и считаете ли вы его отличным гитаристом, он, вероятно, один из трех или четырех гитаристов в мире, которые действительно заставили детей взять в руки гитару. Остальных можно пересчитать по пальцам одной руки. [Там было много других] отличных гитаристов, но не тех, о ком детей говорили: "Это то, кем я хочу быть".



О том, как KISS пришли к увлечению круизами, и о будущем KISS Kruise:



Когда запускался первый круиз, фанаты не захотели этого. В итоге он продлился пару дней. Все свалили через два дня. Когда все ушли, они сказали: "Вау, мы действительно отстой. Что это было?" Затем они решили продолжить [на следующий год] и начали по-настоящему понимать фанатов. С каждым годом они становились все ближе и вовлеченнее. Они становились все более доступными. Они рассказывали забавные истории, и вы на самом деле увидели Gene, Paul и группу с другой стороны. Это укрепило их связь с [фанатами]... Мы собираемся посмотреть опросы и поговорить со всеми, чтобы узнать, что можно арендовать из лайнеров. Возможно, это будет что-то европейское [в следующий раз]. Мы пока не знаем. Мы никогда не участвовали в европейских фестивалях…Это то, что мы рассматриваем, но это будет происходить каждый год. Это то, на что мы надеемся, и мы хотим найти подходящие места.



О возвращении KISS на сцену в Лас-Вегасе:



Ребята не играли уже два года. Чем они занимались в течение двух лет? Супер-папа. Они так сильно любят свои семьи, но ты просто превращаешься в… ты идешь в Home Depot. Ты был рок-звездой в течение 50 лет, и вот ты в Home Depot с орхидеей. Они бы пришли сюда на неделю раньше. Они были в восторге.… Я думаю, [концерт] был феноменальным. Все это дерьмо сработало! Выбор времени для включения света и всего остального был намного лучше [чем ожидалось]. Мы потратили два месяца, пытаясь все правильно подготовить к [заключительному этапу] тура "End Of The Road". Каждый день было пыткой пытаться все синхронизировать, и каким-то образом вчера вечером все звезды сошлись. Мне показалось, что они пели хорошо. Сначала мне показалось, что они были немного медлительными, но потом они взяли себя в руки и начали зажигать. Это было просто их выступление, а не тот идеальный сет-лист, который они должны исполнять каждый день. Они были более раскованными. Я подумал, что это одно из лучших шоу, которые я когда-либо видел.



О предстоящем шоу KISS avatar:



Мы не хотели, чтобы KISS исчезали. Никто не знал, как это сделать, пока я не увидел "ABBA Voyage" в Лондоне. Затем я отправился прямиком в компанию, которая это сделала [Pophouse], и сказал: "Ух ты, это была бы возможность для нас перенести KISS в будущее". Gene и Paul, все становятся старше. Никто не хочет видеть, как [бывшая легенда НФЛ] Джо Намат выходит на поле и бросает мяч. Они хотели быть на вершине и стать лучшими, на что были способны, прежде чем у них ничего не получилось… Благодаря этому у нас теперь есть возможность представить новые поколения, новые песни, новые элементы нового KISS. Предстоящий полнометражный документальный фильм о группе — это что-то вроде первых 50 лет существования KISS. Затем у нас есть следующие 50 лет, которые мы собираемся снять. Я думаю, это самая захватывающая часть лично для меня.



О непостоянстве первоначального состава KISS:



Они не играли вместе 17 лет… Если у вас есть стакан прокисшего молока и вы ставите его в холодильник на 17 лет и ожидаете, что оно станет еще вкуснее, я не уверен, что так оно и будет. Но они действительно продержались там какое-то время [после воссоединения], прежде чем их эмоции взяли верх и все старые чувства вышли наружу. Грустно, когда такое случается, но такова жизнь. Это как брак или отношения. Семьдесят процентов всех браков распадаются, так почему бы рок-группе не потерпеть неудачу? Они проводят друг с другом каждый день своей жизни, и у всех у них есть разные поклонники в семьях и друзьях, и "я важнее его", и "Этот парень получает больше, чем я"... Вы сталкиваетесь со всеми этими вещами, которые мешают вам, и иногда люди не могут забыть об этом. Они не могут оставить все как есть, и это прошлое убивает будущее. История повторяется — прошло около шести лет, прежде чем они начали распадаться, а когда я снова собрал их вместе, прошло еще шесть лет, прежде чем мы снова начали распадаться… Вся эта концепция "Вы должны оставаться вместе"? Мы хотели, чтобы все пришли и сыграли на этом [мероприятии]. Я поговорил со всеми, но не смог этого сделать. Просто случается всякое дерьмо, и с этим мало что можно поделать.



О своих первых впечатлениях от MÖTLEY CRÜE и уроках, которые он извлек за годы руководства ими:



Они были такими плохими. Когда я пришел к ним в 1982 году, я подумал, что надо мной подшучивают. Я вошел туда, и они катались по полу, взрывая всякую хрень и поджигая себя, и я подумал: "Что это за хрень? Это ужасно". Затем я огляделся и увидел, что 3000 детей сходят с ума. [Они] сорвали все плакаты, скупили все товары. Тогда я понял, что ни черта не смыслю в музыке. С тех пор я не слежу за группами – я слежу за публикой, потому что, если они не нравятся публике, не имеет значения, что нравится мне. Кого волнует, что мне нравится? Я человек массовки. Так получилось, что мне нравится KISS и музыка KISS, но это не имеет значения. Это не главное. Вопрос в том, как мне сделать так, чтобы вам, ребята, и вашим детям нравилось KISS, и как я могу сохранить ту связь, которая у вас есть с этим брендом?... Мы стараемся делать такие вещи, как это [KISS Kruise], фотографировать и делать все, что в наших силах, чтобы помочь людям, которые здесь находятся. Когда кто-то говорит: "Вы помогли мне пройти через это" [пауза]... Я прервусь, извините... Это такая эмоциональная связь.







