Новости
Don Dokken

24 ноя 2025 : 		 DON DOKKEN допускает выпуск ЕР с бывшими

22 дек 2024 : 		 DON DOKKEN продает последнего коня

17 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»

29 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN о фильме про DOKKEN

7 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN не хочет писать книгу

16 окт 2023 : 		 DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы

15 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»

12 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»

30 сен 2023 : 		 DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»

26 сен 2023 : 		 DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»

29 июн 2021 : 		 DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»

27 янв 2021 : 		 DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»

13 янв 2021 : 		 JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a

27 дек 2020 : 		 DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»

23 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»

29 ноя 2020 : 		 DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»

12 сен 2020 : 		 DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»

27 июл 2020 : 		 DON DOKKEN винит правительство

25 янв 2020 : 		 Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками

6 июн 2017 : 		 Акустика от DON DOKKEN

21 ноя 2016 : 		 Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y

4 май 2015 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

9 сен 2014 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

19 фев 2014 : 		 Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки

22 дек 2012 : 		 DON DOKKEN в акустике

10 окт 2012 : 		 DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью
DON DOKKEN допускает выпуск ЕР с бывшими



DON DOKKEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы услышать ЕР, в записи которого примут участие George Lynch и Jeff Pilson:

«Да, мы говорили об этом, потому что [George] в турне [когда мы выступаем с нынешним составом DOKKEN], и он играетс... [LYNCH] MOB. Поэтому я сказал: "Послушай, если ты хочешь записать мини-альбом", то почему бы и не сделать».

Ссылаясь на осложнения, возникшие у него после операции на шее и позвоночнике в ноябре 2019 года, из-за которой его правая рука была почти парализована, Don продолжил:

«Я больше не могу играть на гитаре, и это один из моих самых больших огорчений, потому что, если вы посмотрите на мою руку, [левая рука] в порядке, а [правая] — она не двигается. Это все, что у меня есть. Так что я больше не могу играть на гитаре. Это была неудачная операция на позвоночнике, а врач был просто мясником. И одно несчастье следовало за другим. Поэтому я подумал: "Что ж, мы продолжим". Я все еще могу петь».

Обращаясь к своему предыдущему комментарию из интервью весной 2025 года, в котором он сказал, что сыграет свой последний концерт на DOKKEN "вероятно, в течение года", Don сказал:

«Я не знаю, что значит уйти на пенсию. Когда я говорю, что подумываю о завершении карьеры, я имею в виду, что мы собираемся сбавить обороты. Мы не хотим давать по 250 концертов в год. Ты становишься старше, и у тебя появляются другие интересы. Ты хочешь быть дома, ты хочешь наслаждаться своей карьерой, всеми успехами, которые у тебя были. Ты хочешь сидеть дома в саду, работать, строить что-то и тому подобное, и ремонтировать дом. И ты не захочешь жить в гастрольном автобусе, потому что мы стали старше.… Я могу назвать много групп, например, KISS.… Есть множество групп, которые говорят: "Ладно, мы хорошо покатались, нам было весело, мы были знамениты. Позвольте молодежи прийти нам на смену. Я только что узнал, что Coverdale уходит на пенсию. David Lee Roth, он все время вроде как приходит и уходит. Я имею в виду, Список можно продолжать бесконечно. Кажется, я разговаривал с Kip Winger из [WINGER'а]. Он записывает альбом для оркестра. Он собирается на пенсию. George Lynch говорит, что собирается на пенсию. Но вы же знаете эту глупую поговорку: "Никогда не говори никогда", верно? Я имею в виду, если будет большой фестиваль в Европе, например, Wacken [Open Air] или Sweden Rock, или еще какой-нибудь крупный фестиваль, мы, вероятно, примем от них приглашение. Но сейчас все по-другому. Когда тебе 27 лет, ты отправляешься в путь, потому что должен. В противном случае ты приходишь домой, а у тебя отключено электричество. Ты думаешь: "Черт возьми, я не оплатил счет за электричество"».

Возвращаясь к вопросу о возможности участия в большем количестве концертов с George'ом, а также о вероятности выхода нового EP с классическим составом DOKKEN, он сказал:

«Да, это здорово [выступать на одной сцене с George]. И мы с ним отлично ладим. И людям нравится смотреть, как он исполняет пару песен DOKKEN. Но ты становишься старше, и играть становится все труднее и труднее. А потом ты приходишь домой и хочешь отдохнуть пару дней. Но сейчас гастроли обходятся в целое состояние. Бензин подорожал в три раза. Аренда автобусов подорожала в три раза. Отели подорожали в три раза. Это своего рода отрицательная отдача. Теперь, когда мы играем, это уже просто для развлечения. В этом году я отыграл сотню концертов. Для меня это слишком много. Итак, мы отыграли сотню. И через два дня у нас будет еще один концерт. И я решил: "Давай сделаем перерыв на каникулы". Так что мы... мы собираемся сделать перерыв на каникулы. Но я бы не сказал, что мы уходим на покой. Если эти ребята захотят собраться вместе и написать мне музыку, я напишу слова и спою их. И я буду участвовать, как и всегда. Итак, вот такая ситуация на текущий момент».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
