все новости группы
США
сегодня
DON DOKKEN допускает выпуск ЕР с бывшими
DON DOKKEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы услышать ЕР, в записи которого примут участие George Lynch и Jeff Pilson:
«Да, мы говорили об этом, потому что [George] в турне [когда мы выступаем с нынешним составом DOKKEN], и он играетс... [LYNCH] MOB. Поэтому я сказал: "Послушай, если ты хочешь записать мини-альбом", то почему бы и не сделать».
Ссылаясь на осложнения, возникшие у него после операции на шее и позвоночнике в ноябре 2019 года, из-за которой его правая рука была почти парализована, Don продолжил:
«Я больше не могу играть на гитаре, и это один из моих самых больших огорчений, потому что, если вы посмотрите на мою руку, [левая рука] в порядке, а [правая] — она не двигается. Это все, что у меня есть. Так что я больше не могу играть на гитаре. Это была неудачная операция на позвоночнике, а врач был просто мясником. И одно несчастье следовало за другим. Поэтому я подумал: "Что ж, мы продолжим". Я все еще могу петь».
Обращаясь к своему предыдущему комментарию из интервью весной 2025 года, в котором он сказал, что сыграет свой последний концерт на DOKKEN "вероятно, в течение года", Don сказал:
«Я не знаю, что значит уйти на пенсию. Когда я говорю, что подумываю о завершении карьеры, я имею в виду, что мы собираемся сбавить обороты. Мы не хотим давать по 250 концертов в год. Ты становишься старше, и у тебя появляются другие интересы. Ты хочешь быть дома, ты хочешь наслаждаться своей карьерой, всеми успехами, которые у тебя были. Ты хочешь сидеть дома в саду, работать, строить что-то и тому подобное, и ремонтировать дом. И ты не захочешь жить в гастрольном автобусе, потому что мы стали старше.… Я могу назвать много групп, например, KISS.… Есть множество групп, которые говорят: "Ладно, мы хорошо покатались, нам было весело, мы были знамениты. Позвольте молодежи прийти нам на смену. Я только что узнал, что Coverdale уходит на пенсию. David Lee Roth, он все время вроде как приходит и уходит. Я имею в виду, Список можно продолжать бесконечно. Кажется, я разговаривал с Kip Winger из [WINGER'а]. Он записывает альбом для оркестра. Он собирается на пенсию. George Lynch говорит, что собирается на пенсию. Но вы же знаете эту глупую поговорку: "Никогда не говори никогда", верно? Я имею в виду, если будет большой фестиваль в Европе, например, Wacken [Open Air] или Sweden Rock, или еще какой-нибудь крупный фестиваль, мы, вероятно, примем от них приглашение. Но сейчас все по-другому. Когда тебе 27 лет, ты отправляешься в путь, потому что должен. В противном случае ты приходишь домой, а у тебя отключено электричество. Ты думаешь: "Черт возьми, я не оплатил счет за электричество"».
Возвращаясь к вопросу о возможности участия в большем количестве концертов с George'ом, а также о вероятности выхода нового EP с классическим составом DOKKEN, он сказал:
«Да, это здорово [выступать на одной сцене с George]. И мы с ним отлично ладим. И людям нравится смотреть, как он исполняет пару песен DOKKEN. Но ты становишься старше, и играть становится все труднее и труднее. А потом ты приходишь домой и хочешь отдохнуть пару дней. Но сейчас гастроли обходятся в целое состояние. Бензин подорожал в три раза. Аренда автобусов подорожала в три раза. Отели подорожали в три раза. Это своего рода отрицательная отдача. Теперь, когда мы играем, это уже просто для развлечения. В этом году я отыграл сотню концертов. Для меня это слишком много. Итак, мы отыграли сотню. И через два дня у нас будет еще один концерт. И я решил: "Давай сделаем перерыв на каникулы". Так что мы... мы собираемся сделать перерыв на каникулы. Но я бы не сказал, что мы уходим на покой. Если эти ребята захотят собраться вместе и написать мне музыку, я напишу слова и спою их. И я буду участвовать, как и всегда. Итак, вот такая ситуация на текущий момент».
