Новости
Новости
*

Ulver

*



21 ноя 2025 : 		 Новая песня ULVER

3 дек 2024 : 		 Новый альбом ULVER доступен для прослушивания

12 окт 2023 : 		 Демо ULVER выйдет на виниле и CD

6 авг 2021 : 		 Концертное видео ULVER

15 фев 2020 : 		 Новое видео ULVER

14 мар 2016 : 		 Первые альбомы ULVER выйдут на виниле

3 окт 2014 : 		 Детали нового бокс-сета ULVER

20 янв 2014 : 		 ULVER работают над музыкой для национального театра

6 окт 2013 : 		 Новая песня ULVER

20 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома ULVER

22 авг 2013 : 		 Новый альбом ULVER выйдет в октябре

27 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

11 май 2012 : 		 Новый клип ULVER

2 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

21 апр 2012 : 		 Кавер-версии психоделики 60-х от ULVER

22 мар 2012 : 		 Лимитированный ЕР ULVER

24 окт 2011 : 		 Новый DVD ULVER выйдет в ноябре

6 мар 2011 : 		 Детали нового альбома ULVER

25 фев 2011 : 		 Новая песня ULVER

29 ноя 2010 : 		 Название нового альбома ULVER

7 авг 2010 : 		 ULVER выступили на основной сцене норвежской оперы

13 дек 2009 : 		 Кавер-версия ELECTRIC PRUNES от ULVER

2 июн 2009 : 		 ULVER впервые за 15 лет вышли на сцену

16 фев 2009 : 		 ULVER выступят на норвежском фестивале литературы

27 дек 2007 : 		 Трибьют ULVER опубликован в сети

5 сен 2007 : 		 Трибьют на ULVER близок к завершению
Новая песня ULVER



"Weeping Stone", новая песня группы ULVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neverland",, выход которого запланирован на 27 февраля на физическом носителе и 31 декабря в цифровом варианте:

01. Fear In A Handful Of Dust
02. Elephant Trunk
03. Weeping Stone
04. People Of The Hills
05. They're Coming! The Birds!
06. Hark! Hark! The Dogs Do Bark
07. Horses Of The Plough
08. Pandora's Box
09. Quivers In The Marrow
10. Welcome To The Jungle
11. Fire In The End




21 ноя 2025
Орион
Обложка приятная, заценим содержимое
