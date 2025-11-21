Новая песня ULVER

"Weeping Stone", новая песня группы ULVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neverland",, выход которого запланирован на 27 февраля на физическом носителе и 31 декабря в цифровом варианте:
01. Fear In A Handful Of Dust
02. Elephant Trunk
03. Weeping Stone
04. People Of The Hills
05. They're Coming! The Birds!
06. Hark! Hark! The Dogs Do Bark
07. Horses Of The Plough
08. Pandora's Box
09. Quivers In The Marrow
10. Welcome To The Jungle
11. Fire In The End
