11 дек 2025



JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY



JOHN 5 подтвердил, что должен был быть на альбоме ACE FREHLEY "Origins Vol. 3", над которым музыкант вел работу в последнее время:



«Никто еще не спрашивал меня об этом, но да, [Эйс хотел, чтобы я появился на "Origins Vol. 3"]. Это убивает меня, чувак. Это убивает меня, потому что он действительно попросил меня, и мне так грустно. Так что, да… Я собирался записать ее с ним. Я не знаю, какую песню я собирался записать, но он хотел, чтобы я сыграл на альбоме, потому что я записывал другие его песни. Я ценю те времена...»







