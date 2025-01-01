Arts
Новости
Blind Guardian

24 ноя 2025 : 		 BLIND GUARDIAN открыли 'Somewhere Far Beyond North American Tour 2025'

19 ноя 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

24 окт 2025 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN обещает мелодичный альбом в 2027

22 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

15 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

22 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

13 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о туре

9 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN обновили видео

29 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN

6 июн 2024 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»

14 май 2024 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары
BLIND GUARDIAN открыли 'Somewhere Far Beyond North American Tour 2025'



zoom
BLIND GUARDIAN выступлением 19 ноября в &Revolution Live in Fort Lauderdale, Florida, открыли #039;Somewhere Far Beyond North American Tour 2025' — видео полного выступления доступно ниже:

01. Time What Is Time
02. Journey Through The Dark
03. Black Chamber
04. Theatre Of Pain
05. The Quest For Tanelorn
06. Ashes To Ashes
07. The Bard's Song - In The Forest
08. The Bard's Song - The Hobbit
09. The Piper's Calling
10. Somewhere Far Beyond
11. Nightfall
12. Blood Of The Elves
13. Lost In The Twilight Hall
14. A Past And Future Secret
15. Valhalla

Encore:

16. War Of Wrath
17. Into The Storm
18. Violent Shadows
19. Mirror Mirror




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
