BLIND GUARDIAN открыли 'Somewhere Far Beyond North American Tour 2025'
BLIND GUARDIAN выступлением 19 ноября в &Revolution Live in Fort Lauderdale, Florida, открыли #039;Somewhere Far Beyond North American Tour 2025' — видео полного выступления доступно ниже:
01. Time What Is Time
02. Journey Through The Dark
03. Black Chamber
04. Theatre Of Pain
05. The Quest For Tanelorn
06. Ashes To Ashes
07. The Bard's Song - In The Forest
08. The Bard's Song - The Hobbit
09. The Piper's Calling
10. Somewhere Far Beyond
11. Nightfall
12. Blood Of The Elves
13. Lost In The Twilight Hall
14. A Past And Future Secret
15. Valhalla
Encore:
16. War Of Wrath
17. Into The Storm
18. Violent Shadows
19. Mirror Mirror
