STEVE VAI поблагодарил DAVID COVERDALE



STEVE VAI прокомментировал заявление вокалиста WHITESNAKE ДDAVID COVERDALE о том, что он завершает карьеру.



«Я хочу воспользоваться моментом и поздравить отца-основателя WHITESNAKE, David Coverdale, с 60-летием его настоящей, королевской рок-н-ролльной гениальности.



David более полувека сотрясал землю своим голосом, способным сровнять с землей гору. Благодаря безупречному чутью на песни, мелодии, уверенности в себе и харизме его музыка всегда давала нам всем повод почувствовать себя по-настоящему крутыми.



Мне посчастливилось гастролировать и записывать альбом "Slip Of The Tongue" с WHITESNAKE в 1989–1990 годах вместе с Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo, Tommy Aldridge. . Эта группа была просто потрясающей, и выступление на одной сцене с такими именитыми музыкантами стало одним из самых ярких моментов в моей карьере. И на каждом из 119 концертов тура "Slip Of The Tongue" David выходил на сцену и выступал как настоящий босс. Он никогда не жаловался, всегда оставался джентльменом, всегда зажигал на сцене. Это было волшебное время в музыкальном бизнесе, и я бесконечно благодарен за этот опыт с WHITESNAKE. 23 июня 2022 года я играл с моей группой на Hellfest во Франции. WHITESNAKE вышли на сцену после нас, и David был так любезен, что пригласил меня на последнюю песню — "Still Of The Night". Я всегда любил играть эту мелодию... И для меня было большой честью вернуться на сцену с David'ом, чтобы вместе с группой исполнить эту историческую монструозную композицию. Кто бы мог подумать, что это станет последним выступлением группы — и что я смогу сыграть с ними эту последнюю песню? В этом есть что-то прекрасно поэтичное (и невероятно крутое).



Итак, брат David... После 50 лет профессиональной музыкальной карьеры я точно знаю одно: успех — это здорово, выступления — это весело, риффы — это громко, но в конечном итоге самое важное — это люди, которых ты встречаешь на своём пути, и дружба, которую ты завязываешь. И я глубоко благодарен за нашу дружбу. И помимо дружбы твой золотой голос остаётся для меня самым любимым рок-голосом, который когда-либо звучал на этой планете.



Ты — классный. Ты пришёл, ты победил, ты выполнил своё обещание, и мы все тебе благодарны».





