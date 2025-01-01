Arts
Новости
SOUNDGARDEN близки к завершению работ над альбомом



Музыканты SOUNDGARDEN в недавнем интервью поговорили о новой пластинке, в которую войдут песни, которые успел записать Крис Корнелл до своей смерти в 2017 году:

Kim: «Одна из замечательных черт Terry в том, что он никогда не навязывал свой стиль продюсирования или звучания каким-либо группам. Он учился у групп. И одна из вещей, которую он утверждал, когда устраивался на работу, была: "Я хочу, чтобы это было совместное производство". И это было что-то вроде: "Ну, это просто идеально подходит к тому типу группы, которой мы являемся". Есть много продюсеров, у которых есть особый стиль — например, можете вспомнить Фила Спектора и его "стену звука". Это, типа, нормально, ну, это его конек. Но продюсеры играли такую роль в 60-х и, в какой-то степени, в 70-х, но, учитывая то, что группы появились после 1977 года, у них есть представление о том, что они пишут и как они хотят звучать, и продюсеры должны просто способствовать этому. А Terry — тот еще чувак. Я имею в виду, что вы слушаете его записи, и они, конечно, сильно отличаются от того, что он делал с нами. Здесь нет фирменного стиля Terry Date. Но это помогает группе быть группой».

Отвечая на вопрос о его предыдущем комментарии о том, что некоторые поклонники SOUNDGARDEN могут быть удивлены, узнав, что работа над песнями идет в несколько ином направлении, чем в предыдущих проектах группы, Matt сказал:

«В этой новой музыке есть очень знакомые элементы, но, да, в ней было что-то особенное. пара песен, в которых чувствовалось, что это своего рода новая глава, или это могла бы быть новая глава. Так что это реально волнительно слышать. Конечно, испытываешь горько-сладкие ощущения.

Но, да, я реально очень рад, что люди услышат этот материал, что наши поклонники услышат эти песни. Нам доставляет удовольствие работать над ними. И иногда, когда мы слушаем их, это ошеломляет. Но, да, я очень горжусь музыкой, которую мы сочинили вместе. И мы очень близки [к ее завершению]. И, да, конечно, приятно, что Terry работает с нами».

Далее Ben сказал, что, когда он впервые услышал демо-версии, он не осознавал, насколько они сильны, пока не начал записывать свои треки.

«Я собирался сходить за кофе, а Nate и Terry как раз поставили запись — Nate наш ассистент звукорежиссера. И у меня возникло стойкое ощущение: "Вот же черт возьми!" Этот SOUNDGARDEN. Так здорово услышать это снова».

Kim добавил: «Да, у нас было много разных демозаписей, и в них было что-то особенное. И это было что-то вроде: "Хорошо, как мы можем это довести до ума?" А потом мы начинаем над ними работать и думаем: "Это звучит по-другому". Ты как будто можешь точно определить, что было до, а что после. И мы понимаем: "Теперь это точно SOUNDGARDEN».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
