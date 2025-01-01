сегодня



Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Состояние здоровья позволило выложиться в катакомбах»



Josh Homme в недавнем интервью поговорил о том, как состояние его здоровья повлияло на выступление QUEENS OF THE STONE AGE, состоявшееся восьмого июля в знаменитых парижских катакомбах:



«Считаю, что самое интересное — это само место, потому что оно такое доминирующее, и потому что мы чувствовали, что находимся там, чтобы служить ему; это не угнетает и не печалит, но и не радует. Это просто впечатляет. И я думаю, тот факт, что у меня были некоторые проблемы со здоровьем… Я чувствовал себя прекрасно, хотя мне сказали, что я на некоторое время выйду из строя, но это не так. И поэтому я благодарен. И я думаю, что тот факт, что я занимался серьезными проблемами со здоровьем, в конечном счете, действительно улучшает ситуацию. Это реально так. Потому что хорошие вещи не так просты. И еще, боль, физическая сторона этого, мимолетна, потому что я больше никогда об этом не думаю. И даже в тот момент я думал: "Ну и что? И это причиняет боль. И что?" Я так сильно этого хотел. Я так долго работал над этим. И мы были так близки. И я собираюсь все бросить только потому что мне больно?! Что я буду делать, если уйду? Что я должен делать? Типа, встаю утром, готовлю, б$$$ь, кофе и… А дальше то что мне делать?"



Не всегда получается показать, из чего ты сделан, кто ты такой, на что ты готов пойти. И поэтому я считаю, что это позволяет процессу стать более напряженным и оно того стоит. И я знаю, что есть люди, которым ты небезразличен, и это замечательно, когда они говорят: "Мы не должны этого делать, мы должны уйти". И я это понимаю. Но я просто другой: "Нет, мы здесь". Мне нравятся моменты, когда возникает вопрос: "Ты, б###ь, собираешься это сделать или нет? Больше никаких разговоров.' Это очень похоже на "Заткнись и трахни меня". Типа, ты собираешься это сделать или нет? И на самом деле, иногда я мечтаю о таких моментах, когда возникает вопрос: "Ты собираешься это сделать или нет?" Я просто думаю, что они важны… Это нормально, что иногда все сложно. И у меня было несколько моментов, когда я просто думал: "Я вернусь через минуту". Мне нужно просто уйти. Но мне также понравилось быть там. И я уверен, это нормально, что все это я переживал одновременно.



Я думаю, что главное не в том, был ли я болен, или плохо себя чувствовал, или нет. Дело в том, что наступил момент, за который нужно ухватиться, и я как будто мечтал об этом. Это было моей давней мечтой, и, на самом деле, я благодарен судьбе за то, что я был нездоров, потому что я многому научился. Мы собрались вместе. Благодаря этому мы сблизились. И это принесло странные плоды. Мы просто согласились, потому что это было именно такое окружение. "Давай ничего не будем говорить". Он скажет: "Действуй", и мы просто посидим там 30 секунд. И ты слушаешь, как с потолка капает вода, и смотришь на всех вокруг. И я помню, как подумал: "Я, черт возьми, сделаю это. Это тот самый момент". И я больше ни о чем не думал. Больше ничего не было. И этот момент присутствия — идеальный момент. Поэтому я рад, что у меня такое случается, потому что это именно то, что я ищу. Я ищу именно такие моменты».







