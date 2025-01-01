Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 48
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 12
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 48
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 12
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Apocalyptica

*



21 ноя 2025 : 		 EICCA TOPPINEN о хите APOCALYPTICA

28 авг 2025 : 		 Лидер APOCALYPTICA: «Мы всегда будем благодарны METALLICA»

25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

19 июн 2025 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA будет содержать все фирменные элементы

17 июн 2025 : 		 С кем бы еще хотела APOCALYPTICA?

16 июн 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA'07

18 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

22 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

24 дек 2024 : 		 Рождественские мелодии от APOCALYPTICA

22 ноя 2024 : 		 Виолончелист APOCALYPTICA не считает, что новым группам сейчас легко

3 окт 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO плакал, когда слушал запись Клиффа

14 июн 2024 : 		 Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA

11 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA отметила выход альбома

8 июн 2024 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

1 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA

17 май 2024 : 		 James Hetfield в новом видео APOCALYPTICA

14 май 2024 : 		 APOCALYPTICA готовят сюрприз

5 апр 2024 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

3 апр 2024 : 		 Как басист METALLICA стал гостем на альбоме APOCALYPTICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EICCA TOPPINEN о хите APOCALYPTICA



zoom
EICCA TOPPINEN в недавнем интервью поговорил о песне I Don't Care, которая была записана в 2008 году вместе с Adam Gontier, и попала на первую строчку чартов Billboard Mainstream Rock Tracks и вторую строчку Alternative Songs, а также год провела в Top20:

«Да. Это один из моих первых треков, который я написал с кем-то. И мне очень повезло, что у меня появилась возможность написать песню с Max Martin, Не знаю, знакомы ли вы с ним, но он шведский автор песен. Он один из самых успешных авторов песен в мире поп-музыки всех времен. Так что он стоит за всеми хитами BACKSTREET BOYS, последним альбомом The Weeknd, Бритни Спирс, ACE OF BASE, начиная с ACE OF BASE. Итак, он писал песни для Pink, да много для кого. Если погуглить его имя, он, вероятно, самый успешный автор песен всех времен после Пола Маккартни и Джона Леннона. Так что у меня появилась возможность поработать с ним, и в результате у нас получилась "I Don't Care". И у нас есть две версии "I Don't Care", потому что Adam тогда был вокалистом канадской группы THREE DAYS GRACE. И мы записали первую версию для альбома, но потом в Америке звукозаписывающая компания сказала: "Для радио мы должны переосмыслить трек и сделать своего рода ремикс, чтобы он подходил к сегодняшним требований для радио". Так что у нас есть и американское издание этой песни. В принципе, это все то же самое, но вокал и структура песни немного изменились, а также поменялось сведение».

Размышляя о неизменной популярности "I Don't Care", он добавил:

«Это вечный хит. Спустя почти 20 лет на Spotify ее по-прежнему слушают более трех миллионов раз в месяц. Так что это проверенная временем песня. Если какая-то песня пользуется таким успехом спустя 20 лет после релиза, это кое-что говорит о ней. Но мне она нравится. Он передает настроение APOCALYPTICA с помощью такой мощной вокальной структуры. Так что она поистине уникальна!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом