EICCA TOPPINEN о хите APOCALYPTICA



EICCA TOPPINEN в недавнем интервью поговорил о песне I Don't Care, которая была записана в 2008 году вместе с Adam Gontier, и попала на первую строчку чартов Billboard Mainstream Rock Tracks и вторую строчку Alternative Songs, а также год провела в Top20:



«Да. Это один из моих первых треков, который я написал с кем-то. И мне очень повезло, что у меня появилась возможность написать песню с Max Martin, Не знаю, знакомы ли вы с ним, но он шведский автор песен. Он один из самых успешных авторов песен в мире поп-музыки всех времен. Так что он стоит за всеми хитами BACKSTREET BOYS, последним альбомом The Weeknd, Бритни Спирс, ACE OF BASE, начиная с ACE OF BASE. Итак, он писал песни для Pink, да много для кого. Если погуглить его имя, он, вероятно, самый успешный автор песен всех времен после Пола Маккартни и Джона Леннона. Так что у меня появилась возможность поработать с ним, и в результате у нас получилась "I Don't Care". И у нас есть две версии "I Don't Care", потому что Adam тогда был вокалистом канадской группы THREE DAYS GRACE. И мы записали первую версию для альбома, но потом в Америке звукозаписывающая компания сказала: "Для радио мы должны переосмыслить трек и сделать своего рода ремикс, чтобы он подходил к сегодняшним требований для радио". Так что у нас есть и американское издание этой песни. В принципе, это все то же самое, но вокал и структура песни немного изменились, а также поменялось сведение».



Размышляя о неизменной популярности "I Don't Care", он добавил:



«Это вечный хит. Спустя почти 20 лет на Spotify ее по-прежнему слушают более трех миллионов раз в месяц. Так что это проверенная временем песня. Если какая-то песня пользуется таким успехом спустя 20 лет после релиза, это кое-что говорит о ней. Но мне она нравится. Он передает настроение APOCALYPTICA с помощью такой мощной вокальной структуры. Так что она поистине уникальна!»







